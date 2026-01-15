Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso anuncia gesto solidario con el equipo de Yeison Jiménez tras su homenaje

En el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá, Luis Alfonso anunció que brindará apoyo laboral a integrantes del equipo del cantante.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luis Alfonso aseguró que abrirá vacantes para integrar a trabajadores del equipo del fallecido cantante.
Luis Alfonso aseguró que abrirá vacantes para integrar a trabajadores del equipo del fallecido cantante. Foto AFP/Romain Maurice/Foto Canal RCN

El Movistar Arena se convirtió en un espacio de encuentro para el dolor, el recuerdo y la unión, durante el homenaje de despedida a Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes del género.

Entre canciones, aplausos y lágrimas, también hubo lugar para un anuncio que tocó fibras profundas dentro del gremio musical, un gesto solidario encabezado por Luis Alfonso que busca proteger el legado humano que dejó el cantante fallecido.

¿Cómo transformó Luis Alfonso el dolor en un acto de solidaridad?

En medio del homenaje, Luis Alfonso tomó la palabra y, lejos de limitarse a un mensaje de despedida, decidió compartir una reflexión que conmovió a los asistentes.

Reconoció públicamente que la partida de Yeison Jiménez no solo dejó un vacío artístico, sino también una profunda afectación laboral y emocional en muchas personas de su equipo de trabajo.

 

El cantante explicó que varios integrantes del staff de Yeison quedaron sin empleo de manera repentina, truncando proyectos, sueños y estabilidad económica.

Ante esta realidad, anunció que su equipo abrirá espacios para integrar a estos trabajadores, brindándoles nuevas oportunidades dentro de su propio proyecto musical.

¿Por qué este gesto de Luis Alfonso marca un precedente en la música popular?

La decisión de Luis Alfonso fue recibida con aplausos y emoción porque rompe con la idea de la competencia dentro de la industria, en lugar de distancias, el cantante dejó claro que la música popular se construye desde la colectividad, el respeto y la memoria compartida.

Luis Alfonso sorprende al hacer arreglos de su hogar.
Luis Alfonso aseguró que abrirá vacantes para integrar a trabajadores del equipo del fallecido cantante. (Foto Canal RCN)

Integrar al equipo técnico y humano de Yeison Jiménez no solo garantiza continuidad laboral, sino que preserva el conocimiento, la experiencia y el espíritu que acompañaron la carrera del artista.

Para muchos asistentes, este gesto representó la esencia del legado de Yeison, un músico que siempre defendió el trabajo en equipo y que entendía el éxito como algo colectivo.

Además, el anuncio envió un mensaje poderoso al sector cultural, pues detrás del escenario hay familias, técnicos, productores y colaboradores que también merecen respaldo, especialmente en momentos de crisis.

¿Cómo fue el último adiós de Yeison Jiménez en Bogotá?

El homenaje realizado en el Movistar Arena reunió a miles de seguidores y a gran parte de los exponentes más reconocidos de la música popular.

El escenario fue testigo de un encuentro histórico donde artistas como Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Arelys Henao, Alzate, Jhonny Rivera, Jhon Alex Castaño, Andy Rivera y otros colegas se unieron para rendir tributo a la vida y carrera de Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez en Megaland.
Así quería ser recordado Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

El gesto de Luis Alfonso quedó grabado como uno de los momentos más significativos del homenaje, demostrando que honrar la memoria de Yeison Jiménez también significa cuidar de su gente y proteger el camino que juntos construyeron.

