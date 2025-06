La estrella colombiana Karol Gcontinúa nostálgica por el lanzamiento de su nuevo álbum 'Tropicoqueta'. La antioqueña se ha referido constantemente a su más reciente creación musical, así que decidió realizar una transmisión en vivo para dar más detalles al respecto.

Con 20 canciones y una variedad de ritmos que van más allá de lo urbano, Karol G creó junto a su equipo de trabajo el álbum de 'Tropicoqueta'. En estos momentos es escuchado por centenares de personas.

Pues bien, entre las confesiones, Karol G reveló que su canción favorita es la que se llama Papasito. De igual modo, explicó que se guio de diferentes ritmos y que lo que buscó fue conectar son sus raíces latinas.

Y aunque se trata de música, el amor no queda atrás. Precisamente, sucedió que en plena transmisión el cantante Feid le escribió y eso puso nerviosa a Karol G.

La artista estaba escuchando Verano rosa, tema que grabó junto a su novio Feid y que hace parte del nuevo álbum. Entonces, en un momento, Karol notó que su compañero sentimental ingresó a la transmisión y causó ternura.

"Ay, mira, me está escribiendo. Bebé, te amo, usted si es lindo. Ya me hizo dar pena, me voy a sentar. ¡Qué pena! Ay, no, bebé chao. Te dije que no aparecieras que me daba pena", dijo entre alegrías Karol G.