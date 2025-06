La locutora y creadora de contenido Valentina Taguado logró lo que muchos no han podido hacer: llegó de visita a la casa del chef Jorge Rausch y grabó parte del extenso lugar, luego lo compartió en las plataformas digitales.

A través de Instagram, apareció Valentina y comentó que el chef Rausch, jurado de MasterChef Celebrity, la invitó a su hogar. Entonces, la joven influenciadora no desaprovechó el momento y se entrometió en distintos espacios del hogar del experto de la alta cocina.

Valentina Taguado hizo el popular 'house tour' de Jorge Rausch y se enfocó en grabar con detenimiento la gran cocina del chef, su habitación y walking closet.

El recorrido inició en la extensa cocina del chef Rausch. En este espacio, la locutora empezó a abrir todos los cajones, así que fue posible ver el orden en el que el experto gastronómico tiene los productos alimenticios, lo mismo con los utensilios de cocina, a la vez que se reveló que el jurado de MasterChef es 'fit' (saludable).

De igual forma, abrieron la gran nevera de la cocina de Rausch, pero eso no fue todo porque la creadora de contenido resultó en la habitación del chef.

"Pobrecito, tiene gimnasio. ¿Cómo no va a hacer ejercicio si lo tiene al lado?", expresó Valentina Taguado.

Efectivamente, el chef Rausch tiene su propio gimnasio al lado de su habitación principal. Enseguida, la influencer y participante de MasterChef Celebrity 10 años resultó en el walking closet.

En ese espacio, Taguado no tuvo problema para 'esculcar' la ropa y accesorios de Rausch, así que se reveló que el chef cuenta con una amplía variedad de perfumes, al igual que zapatos, gorras, medias, camisetas, pijamas, entre otros elementos que sorprendieron.

"Bienvenidos a la casa de Jorge Rausch. No me invitaron, me invité solita. Ganas de tener esa cocina", describió jocosamente Valentina Taguado.