Kali Uchis presenta “Muévelo” antes de comenzar su tour por Latinoamérica

La cantante y compositora Kali Uchis presenta un nuevo sencillo que marca el cierre de su año musical y confirma su vigencia dentro de la escena global. Se trata de Muévelo, una canción que nació durante una etapa creativa anterior y que finalmente ve la luz tras una respuesta constante de sus seguidores.

El estreno se produce mientras la artista se prepara para iniciar en febrero la etapa latinoamericana de su actual gira internacional.

¿Qué está preparando Kali Uchis para el 2026?

Muévelo fue grabada durante el proceso creativo de Orquídeas, un periodo en el que la artista exploró sonidos latinos con mayor presencia rítmica. Aunque la canción no fue incluida en ese lanzamiento inicial, fragmentos del tema comenzaron a circular en redes sociales, generando un interés creciente entre sus seguidores.

La insistencia del público fue clave para que la canción se publicara de manera oficial. El tema presenta una estructura sencilla, con una base inspirada en el reggaetón clásico y elementos del dembow, pensados para la pista de baile.

¿Cómo se conecta Muévelo con The Sincerely, Tour?

El lanzamiento del sencillo coincide con el anuncio de las fechas latinoamericanas de “The Sincerely, Tour”, una gira que recorrerá la región a partir de febrero de 2026. El tour llega tras un recorrido exitoso por Norteamérica, donde se registraron múltiples fechas agotadas y una alta demanda en varias ciudades.

Este disco debutó en el segundo lugar del Billboard 200 y representa una etapa más personal en su carrera, escrita después de convertirse en madre y producida bajo su dirección creativa.

Durante el año, la artista sumó logros importantes dentro y fuera de la música. Su colaboración “Is It a Crime”, junto a Mariah The Scientist, alcanzó el primer lugar en la lista Rhythmic Airplay de Billboard, consolidando su presencia en la radio internacional.

Con Muévelo, una gira internacional confirmada y nuevos proyectos en desarrollo, Kali Uchis finaliza el año fortaleciendo su posición como una artista versátil, con capacidad de responder a su público y adaptarse a distintos espacios de la industria musical.