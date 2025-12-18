Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Kali Uchis presenta “Muévelo” antes de comenzar su tour por Latinoamérica

Muévelo llega como nuevo lanzamiento de Kali Uchis y antecede el inicio de “The Sincerely, Tour” en Latinoamérica.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Kali Uchis presenta “Muévelo”
Kali Uchis presenta “Muévelo”. Foto AFP

La cantante y compositora Kali Uchis presenta un nuevo sencillo que marca el cierre de su año musical y confirma su vigencia dentro de la escena global. Se trata de Muévelo, una canción que nació durante una etapa creativa anterior y que finalmente ve la luz tras una respuesta constante de sus seguidores.

El estreno se produce mientras la artista se prepara para iniciar en febrero la etapa latinoamericana de su actual gira internacional.

¿Qué está preparando Kali Uchis para el 2026?

Muévelo fue grabada durante el proceso creativo de Orquídeas, un periodo en el que la artista exploró sonidos latinos con mayor presencia rítmica. Aunque la canción no fue incluida en ese lanzamiento inicial, fragmentos del tema comenzaron a circular en redes sociales, generando un interés creciente entre sus seguidores.

Kali Uchis presenta un nuevo sencillo que marca el cierre de su año musical
Kali Uchis presenta un nuevo sencillo que marca el cierre de su año musical. Foto AFP

La insistencia del público fue clave para que la canción se publicara de manera oficial. El tema presenta una estructura sencilla, con una base inspirada en el reggaetón clásico y elementos del dembow, pensados para la pista de baile.

¿Cómo se conecta Muévelo con The Sincerely, Tour?

El lanzamiento del sencillo coincide con el anuncio de las fechas latinoamericanas de “The Sincerely, Tour”, una gira que recorrerá la región a partir de febrero de 2026. El tour llega tras un recorrido exitoso por Norteamérica, donde se registraron múltiples fechas agotadas y una alta demanda en varias ciudades.

Este disco debutó en el segundo lugar del Billboard 200 y representa una etapa más personal en su carrera, escrita después de convertirse en madre y producida bajo su dirección creativa.

Artículos relacionados

Durante el año, la artista sumó logros importantes dentro y fuera de la música. Su colaboración “Is It a Crime”, junto a Mariah The Scientist, alcanzó el primer lugar en la lista Rhythmic Airplay de Billboard, consolidando su presencia en la radio internacional.

Con Muévelo, una gira internacional confirmada y nuevos proyectos en desarrollo, Kali Uchis finaliza el año fortaleciendo su posición como una artista versátil, con capacidad de responder a su público y adaptarse a distintos espacios de la industria musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?

Blessd emocionó a su público en vivo con un anuncio que marcará un antes y un después en su trayectoria artística.

Paola Jara compartió foto de Emilia Jessi Uribe

Jessi Uribe mostró el momento más tierno de Paola Jara y su hija

Jessi Uribe enterneció a sus seguidores al compartir una imagen de Paola Jara descansando junto a su hija Emilia, nacida hace pocas semanas.

Fans enloquecen con la foto navideña de Shakira Shakira

Shakira causó revuelo tras mostrar foto navideña y fans enloquecen por su belleza

Shakira genera revuelo en redes tras compartir una foto navideña, donde la elogian por su belleza celestial.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W muestra cómo va su diciembre con interesantes fotos y videos. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W encanta al revelar fotos y videos de cómo va su diciembre

La influencer Luisa Fernanda W no solo encantó con su belleza con diferentes looks y hasta traje de playa, sino también con la ternura de su familia.

El modelo Renzo Meneses es un participante confirmado para La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: Renzo Meneses es el nuevo participante confirmado por el Jefe

Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, quien tenía una difícil enfermedad. Jessica Cediel

Murió el padre de Jessica Cediel: la presentadora le dedicó conmovedoras palabras

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn