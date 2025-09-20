Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Juan Fernando Velasco y su tributo en Bogotá a Julio Jaramillo

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán fue escenario de un espectáculo histórico con Juan Fernando Velasco.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Juan Fernando Velasco
Juan Fernando Velasco y su homenaje a Julio Jaramillo. Foto Canal RCN

El 19 de septiembre, el centro de Bogotá se convirtió en el epicentro de un acontecimiento musical que muchos describieron como irrepetible. En el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se presentó el espectáculo Julio Eterno, protagonizado por Juan Fernando Velasco, quien rindió un tributo sin precedentes al legado de Julio Jaramillo.

La capital fue testigo de una noche en la que se combinaron innovación tecnológica, memoria cultural y un repertorio que marcó generaciones.

¿Qué hizo único el show histórico con Juan Fernando Velasco y Julio Jaramillo?

El carácter histórico de la presentación estuvo en la unión entre el presente y el pasado. A través de recursos digitales de última generación, Juan Fernando Velasco logró revivir la voz original de Julio Jaramillo y compartir escenario con él en interpretaciones conjuntas que sorprendieron al público.

Artículos relacionados

Los asistentes escucharon clásicos como Ódiame, Nuestro Juramento y Cinco Centavitos, al mismo tiempo que disfrutaron de canciones propias de Juan Fernando Velasco, entre ellas Dicen y Chao Lola.

La expectativa que generaba esta gira, luego de sus presentaciones exitosas en Ecuador, se cumplió en Bogotá, confirmando que se trataba de un proyecto pensado para emocionar y rescatar la memoria colectiva.

¿Qué sucedió después del show histórico con Juan Fernando Velasco y Julio Jaramillo?

Luego del concierto en Bogotá, la gira Julio Eterno continuó su paso por otras ciudades colombianas. Cali fue la siguiente parada, el 20 de septiembre, y Medellín recibirá el espectáculo el 4 de octubre.

Artículos relacionados

Cada presentación busca mantener el mismo impacto que ya había logrado en escenarios de Cuenca, Guayaquil y Quito, donde miles de personas asistieron a funciones con boletería agotada.

El paso por la capital dejó en claro que la propuesta de Juan Fernando Velasco trascendió lo estrictamente musical. Más que un recital, fue una muestra de cómo la tecnología puede ser aliada para preservar y proyectar el legado de un artista cuya voz sigue siendo símbolo de identidad para todo un continente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Tía de Shakira emocionó a fans al mostrar foto inédita de la artista en su infancia barranquillera.

Brett James, compositor ganador del Grammy, fallece en un accidente aéreo Talento internacional

Fallece compositor de Taylor Swift y Bon Jovi en un accidente aéreo a los 57 años

Brett James, compositor estadounidense ganador del Grammy, murió en un accidente aéreo junto a su esposa e hijastra.

Las emotivas fotografías de Shakira tras finalizar su tour por México Shakira

Shakira cerró su gira por México y emocionó a fans con video llorando: “Los llevo en mi corazón”

Shakira cerró su gira en México con 12 conciertos históricos y compartió fotos que conmovieron a sus fans.

Lo más superlike

Marcela Reyes se sinceró tras desaparición de su expareja Marcela Reyes

Marcela Reyes hizo confesión en medio de la desaparición de su expareja, B-King

Marcela Reyes rompió el silencio en sus redes sociales y les hizo sincera confesión a sus seguidores: "Necesito un tiempo".

María Claudia Tarazona homenajeó a Miguel Uribe en Amor y Amistad Talento nacional

María Claudia Tarazona homenajeó a Miguel Uribe en Amor y Amistad con amorosa foto

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final Miss Universe Colombia

Así quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality, cerca a la final

Muere Ariadnalí de la Peña, actriz mexicana de Bardo de Iñárritu, a los 38 años Talento internacional

Actriz mexicana de Fear The Walking Dead muere a los 38 años tras luchar contra el cáncer

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?