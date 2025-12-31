Jessi Uribe presumió una lujosa camioneta como regalo de Navidad: ¿Cuánto cuesta?

La Navidad suele ser una de las fechas más especiales para las celebridades, no solo por los encuentros familiares, sino también por los momentos que deciden compartir con sus seguidores.

En el caso de Jessi Uribe sorprendió al mostrar uno de los regalos más llamativos que recibió este 25 de diciembre: una lujosa camioneta que no pasó desapercibida y que rápidamente desató comentarios y reacciones en redes sociales.

¿Qué camioneta recibió Jessi Uribe como regalo navideño?

La atención se centró en el imponente vehículo que ahora hace parte del garaje del artista, se trata de una Mercedes-Benz Clase G 580, un modelo que se ha convertido en símbolo de lujo, poder y exclusividad a nivel mundial.

Este tipo de camioneta no es común de ver, incluso dentro del mundo del espectáculo, ya que pertenece a una gama alta pensada para un público muy específico.

Su estructura combina tecnología de última generación con un estilo clásico que la ha convertido en uno de los modelos más deseados de la marca alemana.

¿Cuánto podría costar el lujoso vehículo de Jessi Uribe?

De acuerdo con los precios base que maneja la marca Mercedes-Benz, la Clase G 580 tiene un costo inicial que ronda los 825 millones de pesos colombianos, sin embargo, esta cifra puede aumentar de manera significativa dependiendo de los acabados, personalizaciones y versiones seleccionadas.

El vehículo corresponde a una Mercedes-Benz Clase G 580, símbolo de lujo y exclusividad. (Foto Canal RCN).

Con los ajustes habituales en este tipo de vehículos, el precio final podría acercarse o incluso superar los mil millones de pesos, lo que refuerza la magnitud del regalo que Jessi Uribe presumió en Navidad.

Este detalle no hizo más que confirmar el alto nivel de vida que el artista ha alcanzado gracias a su carrera musical y a los múltiples proyectos que ha desarrollado en los últimos años.

¿Fue una compra personal o un regalo especial de Paola Jara para Jessi Uribe?

Aunque Jessi Uribe no aclaró si la camioneta fue adquirida por él mismo o si se trató de un regalo de su esposa, Paola Jara, muchos no dudaron en especular que podría tratarse de un gesto especial dentro de la relación que ambos han construido.

Jessi Uribe mostró en redes la camioneta que recibió como regalo de su esposa. (AFP: Michael loccisano)

La pareja, que suele compartir momentos clave de su vida en redes sociales, ha demostrado en varias ocasiones el apoyo mutuo tanto en lo personal como en lo profesional.

Más allá del valor económico, la camioneta se convirtió en un símbolo del cierre de un año exitoso para Jessi Uribe, marcado por conciertos, lanzamientos musicales y una conexión constante con su público.