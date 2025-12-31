Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jessi Uribe presumió una lujosa camioneta como regalo de Navidad: ¿Cuánto cuesta?

Jessi Uribe causó revuelo al mostrar en redes el lujoso regalo que recibió esta Navidad: una imponente camioneta que se volvió viral.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir
Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir. (Foto Canal RCN).

La Navidad suele ser una de las fechas más especiales para las celebridades, no solo por los encuentros familiares, sino también por los momentos que deciden compartir con sus seguidores.

En el caso de Jessi Uribe sorprendió al mostrar uno de los regalos más llamativos que recibió este 25 de diciembre: una lujosa camioneta que no pasó desapercibida y que rápidamente desató comentarios y reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué camioneta recibió Jessi Uribe como regalo navideño?

La atención se centró en el imponente vehículo que ahora hace parte del garaje del artista, se trata de una Mercedes-Benz Clase G 580, un modelo que se ha convertido en símbolo de lujo, poder y exclusividad a nivel mundial.

Este tipo de camioneta no es común de ver, incluso dentro del mundo del espectáculo, ya que pertenece a una gama alta pensada para un público muy específico.

Su estructura combina tecnología de última generación con un estilo clásico que la ha convertido en uno de los modelos más deseados de la marca alemana.

Artículos relacionados

¿Cuánto podría costar el lujoso vehículo de Jessi Uribe?

De acuerdo con los precios base que maneja la marca Mercedes-Benz, la Clase G 580 tiene un costo inicial que ronda los 825 millones de pesos colombianos, sin embargo, esta cifra puede aumentar de manera significativa dependiendo de los acabados, personalizaciones y versiones seleccionadas.

Jessi Uribe reveló qué es lo que más teme con la llegada de su hija Emilia
El vehículo corresponde a una Mercedes-Benz Clase G 580, símbolo de lujo y exclusividad. (Foto Canal RCN).

Con los ajustes habituales en este tipo de vehículos, el precio final podría acercarse o incluso superar los mil millones de pesos, lo que refuerza la magnitud del regalo que Jessi Uribe presumió en Navidad.

Este detalle no hizo más que confirmar el alto nivel de vida que el artista ha alcanzado gracias a su carrera musical y a los múltiples proyectos que ha desarrollado en los últimos años.

Artículos relacionados

¿Fue una compra personal o un regalo especial de Paola Jara para Jessi Uribe?

Aunque Jessi Uribe no aclaró si la camioneta fue adquirida por él mismo o si se trató de un regalo de su esposa, Paola Jara, muchos no dudaron en especular que podría tratarse de un gesto especial dentro de la relación que ambos han construido.

Paola Jara y Jessi Uribe celebraron el primer mes de Emilia
Jessi Uribe mostró en redes la camioneta que recibió como regalo de su esposa. (AFP: Michael loccisano)

La pareja, que suele compartir momentos clave de su vida en redes sociales, ha demostrado en varias ocasiones el apoyo mutuo tanto en lo personal como en lo profesional.

Más allá del valor económico, la camioneta se convirtió en un símbolo del cierre de un año exitoso para Jessi Uribe, marcado por conciertos, lanzamientos musicales y una conexión constante con su público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma

Maluma y J Balvin hacen historia con la imagen más poderosa de la música en 2025

Maluma compartió una imagen junto a J Balvin que quedó marcada como una de las más emblemáticas del 2025.

Shakira regresa a España para recibir el 2026 Shakira

¿Shakira recibirá el Año Nuevo desde España con sus hijos?: Esto se sabe

La cantante Shakira llama la atención en redes luego de revelar que regresará a España para recibir el Año Nuevo.

Wisin deja a un lado sus emblemáticas gafas oscuras y sorprende a sus fans por su apariencia Talento internacional

Famoso cantante de reguetón reaparece en redes luciendo diferente y sorprende a sus seguidores

El reconocido reguetonero compartió una foto navideña junto a su familia, pero su apariencia distinta sorprendió a sus seguidores.

Lo más superlike

Yina Calderón compartió en Instagram los muñecos de año viejo hechos con su imagen Ángela Aguilar

Yina reacciona al ver su rostro en muñecos de año viejo: "Va a tocar pasar 31 encerrada"

Yina Calderón se volvió tendencia tras compartir videos donde su imagen en muñecos de año viejo en su pueblo natal.

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

Niurka Marcos revela que se casa por cuarta vez y da la fecha exacta de su boda Talento internacional

Niurka Marcos confirma su cuarta boda a los 58 años con un hombre 20 años menor

Viral

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo: significado, origen y cómo realizarlo paso a paso

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí