Hamilton y Ryan Castro estrenan 4Life, y demuestran el poder de Afrorockstar

El panorama musical colombiano continúa sumando novedades relevantes. El cantante Hamilton, considerado la nueva promesa del afrobeats en el país, presentó el video oficial de 4Life, sencillo en el que comparte con Ryan Castro, uno de los artistas urbanos más influyentes de la región.

¿Cómo se ha recibido 4Life de Hamilton y Ryan Castro?

La colaboración con Ryan Castro ha sido clave en esta respuesta positiva. Su presencia permitió conectar con una audiencia más amplia, consolidando la canción como un éxito dentro de la escena digital.

El tema refuerza la estrategia de Hamilton de posicionarse como uno de los referentes de la nueva ola musical en Latinoamérica, con un estilo que busca proyección internacional.

¿Qué muestra el video oficial de 4Life de Hamilton y Ryan Castro?

El videoclip, dirigido por Ronald Xavier, se filmó en un entorno desértico que aporta un aire cinematográfico y de aventura. La narrativa visual se centra en la intensidad de una relación marcada por el amor, la pasión y la complicidad.

Cada escena refleja la esencia de la canción: la búsqueda de un vínculo que trasciende el tiempo y el deseo de compartir la vida con alguien especial. La producción audiovisual se convierte así en un complemento directo del mensaje lírico y musical de la obra.

¿Qué aporta 4Life al álbum Afrorockstar?

Musicalmente, 4Life se distingue por su base de afrobeats con matices de kizomba, una propuesta que combina sensualidad y sentimiento. La producción estuvo a cargo de Yelex y Danilo, quienes aportaron texturas cálidas sobre las que Ryan Castro imprimió su estilo característico.

El sencillo es una de las piezas centrales de Afrorockstar, proyecto que busca consolidar la identidad artística de Hamilton y su influencia dentro del panorama afrocolombiano. La colaboración, además, abre espacio a fusiones que responden a las tendencias globales en la música.

El lanzamiento del video oficial se enmarca en un momento clave de la carrera de Hamilton, quien recientemente fue nominado a los Premios Juventud y confirmó su participación en la gala. Estos hitos consolidan su ascenso en la industria y su proyección hacia escenarios internacionales.