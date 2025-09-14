Hamilton debutará en la apertura de Premios Juventud con su álbum Afrorockstar

El 25 de septiembre, los Premios Juventud abrirán su edición 2025 con un nombre que resuena con fuerza desde Colombia: Hamilton. Conocido como el “Afrorockstar”, el artista hará su debut en la gala con un show de apertura en vivo desde la Ciudad de Panamá.

La presentación incluirá un invitado sorpresa y servirá como vitrina internacional para una propuesta que ha puesto al afrobeats en el centro de la conversación musical en Latinoamérica.

¿Por qué el debut de Hamilton en Premios Juventud es relevante?

Artículos relacionados Talento nacional Hamilton presenta AfroRockstar: el álbum que impulsa los afrobeats en Colombia

Para Hamilton, la invitación a abrir los Premios Juventud marca un momento clave en su ascenso. Esta es la oportunidad de presentar temas de su más reciente producción, Afrorockstar, ante millones de espectadores en América Latina y Estados Unidos.

El artista vallecaucano ha descrito este álbum como un retrato de su identidad artística: una fusión entre raíces afrocolombianas y sonidos contemporáneos. Su participación en la apertura de la gala consolida su proyección como una de las revelaciones más prometedoras de la música latina.

¿Qué logros recientes respaldan al “Afrorockstar” colombiano?

El 2025 ha sido un año decisivo para Hamilton. Sus colaboraciones Mi Reina (junto a Nanpa Básico) y Madrid le otorgaron certificaciones de Oro y Platino en Colombia, reconociendo el impacto de su música en el mercado local.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro y Grupo Frontera presentan “Apodo”, su nueva fusión latina

La actuación de Hamilton en la apertura de los Premios Juventud será un despliegue de ritmo y energía. Su estilo mezcla tradición afro con modernidad urbana, lo que promete una experiencia vibrante para quienes sigan la transmisión en vivo.

Más que un debut, se trata de la confirmación de que el talento colombiano sigue marcando la pauta en escenarios internacionales. Para Hamilton, la gala representa el inicio de una nueva etapa: la de llevar su “afrorrrock” desde Colombia hacia el mundo.

Con esta presentación, el “Afrorockstar” colombiano se suma a la lista de artistas que encuentran en los Premios Juventud un trampolín hacia la consolidación global. Su música, nacida de raíces y transformada en tendencia, se prepara para conquistar nuevos públicos y abrir caminos a una generación que redefine la identidad sonora de América Latina.