Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Hamilton debutará en la apertura de Premios Juventud con su álbum Afrorockstar

Hamilton será el encargado de inaugurar Premios Juventud con un espectáculo que refleja su identidad.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales

El 25 de septiembre, los Premios Juventud abrirán su edición 2025 con un nombre que resuena con fuerza desde Colombia: Hamilton. Conocido como el “Afrorockstar”, el artista hará su debut en la gala con un show de apertura en vivo desde la Ciudad de Panamá.

La presentación incluirá un invitado sorpresa y servirá como vitrina internacional para una propuesta que ha puesto al afrobeats en el centro de la conversación musical en Latinoamérica.

¿Por qué el debut de Hamilton en Premios Juventud es relevante?

Artículos relacionados

Para Hamilton, la invitación a abrir los Premios Juventud marca un momento clave en su ascenso. Esta es la oportunidad de presentar temas de su más reciente producción, Afrorockstar, ante millones de espectadores en América Latina y Estados Unidos.

El artista vallecaucano ha descrito este álbum como un retrato de su identidad artística: una fusión entre raíces afrocolombianas y sonidos contemporáneos. Su participación en la apertura de la gala consolida su proyección como una de las revelaciones más prometedoras de la música latina.

¿Qué logros recientes respaldan al “Afrorockstar” colombiano?

El 2025 ha sido un año decisivo para Hamilton. Sus colaboraciones Mi Reina (junto a Nanpa Básico) y Madrid le otorgaron certificaciones de Oro y Platino en Colombia, reconociendo el impacto de su música en el mercado local.

Artículos relacionados

La actuación de Hamilton en la apertura de los Premios Juventud será un despliegue de ritmo y energía. Su estilo mezcla tradición afro con modernidad urbana, lo que promete una experiencia vibrante para quienes sigan la transmisión en vivo.

Más que un debut, se trata de la confirmación de que el talento colombiano sigue marcando la pauta en escenarios internacionales. Para Hamilton, la gala representa el inicio de una nueva etapa: la de llevar su “afrorrrock” desde Colombia hacia el mundo.

Con esta presentación, el “Afrorockstar” colombiano se suma a la lista de artistas que encuentran en los Premios Juventud un trampolín hacia la consolidación global. Su música, nacida de raíces y transformada en tendencia, se prepara para conquistar nuevos públicos y abrir caminos a una generación que redefine la identidad sonora de América Latina.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Taylor Swift celebra con Travis Kelce después de derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC. Taylor Swift

Taylor Swift desató rumores sobre supuesto embarazo tras misteriosa aparición

En las últimas horas empezó a circular un video en el que se aprecia cómo la cantante quiso pasar desapercibida.

Karol G Karol G

¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella

Karol G hace historia como primera mujer latina cabeza de cartel en Coachella 2026 junto a Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Pablo Alborán regresa a Colombia. Talento internacional

Pablo Alborán trae a Colombia la emoción de su Global Tour 2026

El cantante malagueño llegará a Bogotá en marzo de 2026 con un show que combina sus clásicos y nuevas canciones.

Lo más superlike

Valentino Lázaro publicó chat con Yina Calderón Yina Calderón

Valentino Lázaro filtró chat con Yina Calderón: salió a flote pulla sobre Karola

Valentino Lázaro sorprendió al revelar chat con Yina Calderón en el que se referían a Karola, mejor amiga de Emiro Navarro.

El trabajo en equipo de Ricardo Vesga y Nicolás Montero fue puesto a prueba en un reto de cajas misteriosas. MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga y Nicolás Montero con delantal negro en MasterChef Celebrity: "Volaron bajo"

Celulares iPhone. Tecnología

iPhone 17 en Colombia: ¿cuántos meses de salario mínimo necesitas para comprarlo?

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso