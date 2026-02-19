Hamilton y DFZM lanzan “Gata Oficial”, el nuevo éxito del género urbano

EEl artista Hamilton, exaltado por Billboard y Rolling Stone, presenta oficialmente su esperado lanzamiento musical Gata Oficial junto a DFZM, joven trapero y cantautor colombiano nacido en Buenaventura, reconocido como una de las promesas de la música urbana.

¿Cuándo fue lanzado el nuevo sencillo “Gata Oficial” de Hamilton y DFZM”

El reciente lanzamiento de Hamilton en colaboración con DFZM se llevó a cabo el pasado 18 de febrero de 2026 a través de todas las plataformas digitales.

El sencillo ha tenido una gran acogida por parte del público cartagenero y bonaverense, ya que ambos artistas generaron expectativa en sus redes sociales desde aproximadamente dos semanas antes de su presentación oficial.

¿Qué dijo el público acerca del nuevo sencillo de Hamilton y DFZM llamado “Gata Oficial”?

Tras compartir un adelanto exclusivo en redes sociales que generó miles de reproducciones, comentarios y reacciones, ‘Gata Oficial’ se perfila como un hit del reguetón y la música urbana, sumando aproximadamente 93.000 reproducciones en 16 horas a través de la plataforma de Youtube.

"Gata Oficial" es la nueva canción de DFZM y Hamilton, en la que hablan del amor (Foto de: Freepik)

El impacto digital que obtuvo “Gata Oficial” confirma el poder de convocatoria de Hamilton, quien continúa consolidando su carrera internacional con propuestas novedosas, mayormente inspirado en el afrobeats latino y la música urbana.

¿”Gata Oficial” es la primera vez que Hamilton y DFZM colaboran en un sencillo musical?

Sí. “Gata Oficial” es la primera colaboración entre los dos artistas colombianos. A pesar de que DFZM ha participado en canciones reconocidas como “B2B (Remix)” o "+57", no hay registro de alguna colaboración previa con Hamilton; por el contrario, Hamilton ha tenido una mayor trayectoria como solista, teniendo canciones reconocidas como “Botecito” y “DejaVu”.

¿De qué habla la canción «Gata Oficial» de Hamilton y DFZM?

La canción nueva canción de Hamilton y DFZM, presenta una historia inspirada en la admiración hacia una mujer que destaca por su autenticidad y personalidad.

A través de una propuesta actual, el sencillo transmite una conexión especial construida desde el respeto y la cercanía emocional. Su sonido combina elementos del romanticismo urbano con una estética moderna.

¿En qué momento de su carrera está Hamilton al lanzar “Gata Oficial”?

Hamilton actualmente continúa produciendo música enfocada en los ritmos del Caribe en los que fusiona la champeta, el afrobeats y el género urbano; además, ha trabajado con artistas de renombre como Ryan Castro, Justin Quiles, Lenny Tavares y De la Ghetto.