Hamilton logra un debut triunfal en los Premios Juventud y consolida su proyección

Con “Mi Reina” y la compañía de Nanpa Básico, Hamilton protagonizó un debut triunfal en los Premios Juventud.

Daniela Morales
Hamilton logra un debut triunfal en los Premios Juventud
Crédito Ivan Achao

El artista colombiano Hamilton continúa consolidando su trayectoria con pasos firmes en la escena global. Su más reciente logro fue protagonizar una de las actuaciones más comentadas de los Premios Juventud 2025, realizados en la Ciudad de Panamá.

Con una puesta en escena llena de energía y una colaboración que despertó la ovación del público, el cantante demostró por qué es considerado uno de los nombres más prometedores de los afrobeats.

¿Cómo fue el debut de Hamilton en los Premios Juventud 2025?

El debut estuvo marcado por un despliegue artístico que combinó frescura, talento y una fuerte conexión con los asistentes. Durante la ceremonia, Hamilton interpretó su éxito Mi Reina junto al rapero Nanpa Básico.

La presentación logró un momento de alta emoción cuando el público coreó la canción de principio a fin, convirtiéndose en uno de los pasajes más recordados de la velada.

La colaboración entre ambos artistas reforzó la versatilidad de Hamilton y evidenció la capacidad del género afrobeats para dialogar con otros estilos musicales. La química sobre el escenario y la respuesta del público sellaron la actuación como uno de los momentos más destacados del evento.

¿Qué otros logros recientes ha alcanzado Hamilton?

La presentación en los Premios Juventud fue el cierre de una semana especialmente significativa para el cantante. Días antes, Hamilton ofreció un showcase privado en Nueva York y visitó las oficinas de YouTube, donde compartió parte de su repertorio ante un público selecto.

Más allá de un logro individual, el estreno de Hamilton en los Premios Juventud representa un paso importante para la expansión de los afrobeats en América Latina. Su participación en una gala de alcance continental confirma que el género, impulsado desde Colombia, comienza a tener visibilidad en escenarios de gran prestigio.

El impacto de su actuación también evidencia el interés del público en propuestas que fusionan ritmos globales con identidad local. En este sentido, Hamilton se posiciona como un embajador cultural que proyecta tanto su carrera como el crecimiento de un estilo musical que gana cada vez más espacio en la industria.

El debut triunfal de Hamilton en los Premios Juventud no solo reforzó su nombre en el panorama musical actual, sino que también abrió nuevas oportunidades para que los afrobeats continúen expandiéndose hacia públicos internacionales.

