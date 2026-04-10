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Hamilton, el 'AfroRockstar', lanza nuevo sencillo que promete convertirse en el hit del verano

Se trata de 'Isla Pa Dos (Wawao)', una canción cargada de energía y ritmo que pretende conectar con el público.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Hamilton le apuesta, con su nuevo sencillo, a tener el hit de verano 2026
Hamilton anuncia su nueva canción 'Isla Pa Dos (Wawao). Foto de AFP/Ivan Apfel

Los artistas con raíces caribeñas están teniendo cada vez más presencia en el gremio de la música en Colombia y Hamilton es uno de ellos.

¿Quién es Hamilton?

Leimor Hamilton Solera, más conocido ‘Hamilton’, es un cantante cartagenero de 26 años que ha tenido una trayectoria corta en la música, pero se ha logrado consolidar como uno de los artistas más importantes para el género del dembow, la champeta y el dancehall en Colombia.

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¿Cuáles son las canciones más famosas de Hamilton?

Entre los sencillos más reproducidos y exitosos del artista se encuentran ‘Besitos Dulces’, lanzada en el 2024; y ‘Morena’, lanzada en el 2019. Estas canciones tuvieron un alto impacto debido a la gran popularidad que lograron en plataformas digitales como TikTok e Instagram.

Por otro lado, Hamilton cuenta con múltiples colaboraciones que han impulsado su carrera. Entre ellas se encuentran: “Mi Reina”, junto a Nanpa Básico; “4LIFE”, junto a Ryan Castro; y “MI FOO”, con Los De La Piña.

Algunas colaboraciones de la carrera de Hamilton, 'El AfroRockstar'
Nanpa Básico y Ryan Castro han sido artistas que han colaborado con Hamilton (AFP/Victor Chavez-AFP Ivan Afpel)

¿Cuál es el nuevo sencillo de Hamilton?

Se trata de “Isla Pa Dos (Wawao)”, una canción romántica dedicada a la admiración de la figura de la mujer. El sencillo fue lanzado el pasado 08 de abril del 2026, acompañado por el videoclip oficial. Actualmente, se encuentra disponible en plataformas musicales como YouTube y Spotify.

Hamilton logra un debut triunfal en los Premios Juventud
Hamilton. Crédito Ivan Achao

¿Por qué Hamilton le apuesta a que su nueva canción sea el hit del verano?

Hamilton, el ‘Afrorockstar’, como su apodo lo dice, se destaca principalmente por cantar afrobeat, champeta, dembow, entre otros; ritmos que pertenecen a las raíces caribeñas, las cuales el público suele relacionar con el mar, el sol y el calor: una descripción resumida del verano.

Además, con este lanzamiento, el cartagenero continúa haciendo crecer su marca y su nombre alrededor del mundo. Un claro ejemplo de ello es que la producción de su último sencillo estuvo a cargo de DJ Yonny y Curtis Austin, más conocidos como Breakfast N Vegas, un dúo icónico que ha tenido en participación de proyectos de artistas como Rihanna, Taylor Swift, Bad Bunny, entre otros.

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¿Hamilton ha ganado premios por su música?

Hamilton actualmente se encuentra nominado en 6 categorías a los Premios Nuestra Tierra 2026: Mejor Artista Revelación, Mejor Artista Urbano, Mejor Artista Afrobeat y Mejor Canción Afrobeat. Además, fue selccionado por Spotify en ‘Viva Latino’ y nombrado por Billboard y Rolling Stone como un artista a seguir en 2026.

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