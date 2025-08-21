Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Feid celebra su cumpleaños con “Se Lo Juro Mor” tras brillar en Japón

Feid celebra su cumpleaños con el estreno sorpresa de “Se Lo Juro Mor” luego de hacer historia en el Summer Sonic Festival 2025 en Tokio.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Feid cantando en un concierto en Las vegas
Feid se convierte en el primer latino en patentar su propio color. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Ethan Miller)

El 19 de agosto de 2025 quedó marcado como un día especial para la música latina. En la misma semana en que deslumbró al público japonés, Feid celebra su cumpleaños con el lanzamiento de “Se Lo Juro Mor”, un sencillo que rescata la esencia de sus inicios y se convierte en el regalo más esperado por sus seguidores.

La noticia llega tras su histórica presentación en el Summer Sonic Festival 2025, donde fue el primer artista latino en encabezar y diseñar su propio escenario.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Feid su cumpleaños y qué tiene que ver la canción “Se Lo Juro Mor”?

El nuevo sencillo conecta con el ADN sonoro que distinguió a Feid en proyectos como 19 o Inter Shibuya - La Mafia. Su sonido transporta a la etapa que lo dio a conocer, mezclando melodías urbanas con una narrativa personal marcada por la nostalgia.

Feid cantando en la ceremonia de inauguración de la CONMEBOL 2024
Feid se convierte en el primer latino en patentar el color verde que lo ha representado. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Hector Vivas)

La canción cuenta la historia de una traición amorosa, revelando las grietas de una relación que nunca mostró su verdadera cara. Con un tono melódico y letras directas, Feid retoma la honestidad que lo convirtió en referente de la música urbana en español.

“Se Lo Juro Mor” es, además, su primera entrega después de FERXXO VOL X: Sagrado, reafirmando que el artista mantiene su capacidad de evolucionar mientras rinde homenaje a la esencia que lo consolidó.

Artículos relacionados

¿Qué impacto tuvo Feid en el Summer Sonic Festival 2025?

Su estreno musical coincidió con un logro inédito: encabezar el Summer Sonic Festival en Tokio, un espacio que hasta ahora no había contado con un latino como protagonista. Allí presentó “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, un escenario curado personalmente con invitados de la talla de Tainy, Bomba Estéreo y Perro Negro DJs.

Durante su actuación, Feid ofreció un repaso por sus éxitos globales y sorprendió con apariciones especiales. Yandel subió al escenario para interpretar juntos colaboraciones como “Yandel 150” y “Brickell”, mientras que el rapero japonés Yuki Chiba se unió para estrenar en vivo “OMOTE REMIX”.

El espectáculo consolidó la estética verde del Ferxxo, demostrando su capacidad para crear un concepto artístico que trasciende lo musical y se convierte en una experiencia cultural completa.

Feid
¿Cuántos años cumple Feid? | Foto AFP: Chandan Khanna

La costumbre de estrenar canciones en su cumpleaños se ha transformado en un sello personal del artista. Cada lanzamiento en esta fecha funciona como un puente directo con sus seguidores, que reciben su música como un gesto de gratitud.

Su reciente participación en Japón confirma que su propuesta tiene alcance global. Ser protagonista en uno de los festivales más importantes de Asia lo posiciona como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Ricardo Montaner Ricardo Montaner

Ricardo Montaner lanza una joya perdida: el recuerdo de Vélez convertido en disco

Ricardo Montaner lanza una joya perdida, un álbum en vivo desde el Estadio Vélez que revive un concierto histórico de 2007.

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Blessd recibió el apoyo de Maluma tras su publicación con su ex, el cantante paisa no dudó en respaldarlo públicamente.

Feid cantando en la ceremonia de inauguración de la CONMEBOL 2024 Feid

Feid y Pantone registran un color único para el cantante: así nace el inconfundible 'Ferxxo Green'

Feid se unió a Pantone para registrar el 'Ferxxo Green', y así convertirse en el primer artista latino en tener un color oficial.

Lo más superlike

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity encanta con imágenes después de entrenar y en sus vacaciones. Caterin Escobar

Caterin Escobar encanta a sus seguidores con imágenes entrenando y tomando el sol en sus vacaciones

La bella participante de MasterChef Celebrity, Caterin Escobar, encantó al revelar los resultados de su entrenamiento.

Muere futbolista ecuatoriano en accidente de tránsito y se conoce video del choque. Talento internacional

Se conoce video del trágico accidente en el que falleció un futbolista ecuatoriano

Poncho Herrera, ex RBD pediría la paz para Maite y Anahí RBD

Poncho Herrera, ex RBD manda indirecta para que Maite y Anahí se reconcilien

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?