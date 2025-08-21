Feid celebra su cumpleaños con “Se Lo Juro Mor” tras brillar en Japón

El 19 de agosto de 2025 quedó marcado como un día especial para la música latina. En la misma semana en que deslumbró al público japonés, Feid celebra su cumpleaños con el lanzamiento de “Se Lo Juro Mor”, un sencillo que rescata la esencia de sus inicios y se convierte en el regalo más esperado por sus seguidores.

La noticia llega tras su histórica presentación en el Summer Sonic Festival 2025, donde fue el primer artista latino en encabezar y diseñar su propio escenario.

¿Cómo celebró Feid su cumpleaños y qué tiene que ver la canción “Se Lo Juro Mor”?

El nuevo sencillo conecta con el ADN sonoro que distinguió a Feid en proyectos como 19 o Inter Shibuya - La Mafia. Su sonido transporta a la etapa que lo dio a conocer, mezclando melodías urbanas con una narrativa personal marcada por la nostalgia.

Feid se convierte en el primer latino en patentar el color verde que lo ha representado. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Hector Vivas)

La canción cuenta la historia de una traición amorosa, revelando las grietas de una relación que nunca mostró su verdadera cara. Con un tono melódico y letras directas, Feid retoma la honestidad que lo convirtió en referente de la música urbana en español.

“Se Lo Juro Mor” es, además, su primera entrega después de FERXXO VOL X: Sagrado, reafirmando que el artista mantiene su capacidad de evolucionar mientras rinde homenaje a la esencia que lo consolidó.

¿Qué impacto tuvo Feid en el Summer Sonic Festival 2025?

Su estreno musical coincidió con un logro inédito: encabezar el Summer Sonic Festival en Tokio, un espacio que hasta ahora no había contado con un latino como protagonista. Allí presentó “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, un escenario curado personalmente con invitados de la talla de Tainy, Bomba Estéreo y Perro Negro DJs.

Durante su actuación, Feid ofreció un repaso por sus éxitos globales y sorprendió con apariciones especiales. Yandel subió al escenario para interpretar juntos colaboraciones como “Yandel 150” y “Brickell”, mientras que el rapero japonés Yuki Chiba se unió para estrenar en vivo “OMOTE REMIX”.

El espectáculo consolidó la estética verde del Ferxxo, demostrando su capacidad para crear un concepto artístico que trasciende lo musical y se convierte en una experiencia cultural completa.

¿Cuántos años cumple Feid? | Foto AFP: Chandan Khanna

La costumbre de estrenar canciones en su cumpleaños se ha transformado en un sello personal del artista. Cada lanzamiento en esta fecha funciona como un puente directo con sus seguidores, que reciben su música como un gesto de gratitud.

Su reciente participación en Japón confirma que su propuesta tiene alcance global. Ser protagonista en uno de los festivales más importantes de Asia lo posiciona como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.