Escucha aquí los nuevos estrenos musicales de J Balvin, Paola Jara, Denka y Briella

J Balvin, Paola Jara, Denka y Briella llegan con novedades que combinan música, identidad y experiencias personales.

Mientras algunos apuestan por fortalecer sus sonidos habituales, otros presentan propuestas que buscan conectar con el público a través de nuevas historias y fusiones musicales.

¿Cómo nació el homenaje de J Balvin y Ryan Castro en el videoclip de “Dalmation”?

J Balvin estrenó el videoclip de “Dalmation”, una de las canciones destacadas de “OMERTA”, el álbum colaborativo que realizó junto a Ryan Castro.

La producción audiovisual acompaña el éxito que ha tenido el tema, especialmente en Colombia, donde logró mantenerse durante varias semanas en los primeros lugares de los principales listados musicales.

El video tiene un componente personal para J Balvin, ya que fue inspirado en Enzo, su perro, como un homenaje a su memoria. La pieza visual busca complementar la canción con una historia cercana al artista y mostrar una faceta más íntima del proyecto.

“Dalmation” hace parte de un álbum compuesto por diez canciones en el que J Balvin y Ryan Castro unen sus estilos. La colaboración entre ambos artistas representa un encuentro entre dos generaciones del movimiento urbano nacional.

J Balvin y Ryan Castro (AFP/ Thearon W. Henderson)

¿Qué mensaje transmite Paola Jara con su nueva canción de despecho?

Paola Jara lanzó “Mi Momento Más Humilde”, un sencillo en el que aborda una historia de desamor desde una perspectiva diferente.

La cantante propone una narrativa en la que el final de una relación no se presenta únicamente desde la tristeza, sino desde la tranquilidad y la seguridad de una persona que logró superar esa etapa.

La canción mantiene elementos característicos de la música regional colombiana, género en el que Paola Jara ha construido gran parte de su trayectoria. Al mismo tiempo, incorpora una producción actual que acompaña una letra con un tono más ligero y cercano al público.

El lanzamiento incluye un videoclip grabado en Rionegro, Antioquia, con una estética inspirada en el ambiente vaquero. La producción audiovisual muestra escenarios relacionados con la vida rural y representa el proceso de dejar atrás una relación para comenzar una nueva etapa.

Paola Jara (Foto Canal RCN).

¿Cómo unen sus estilos Denka, Deeikel y Karin B en su nueva colaboración?

Denka, Deeikel y Karin B unieron sus voces en “Normal”, una canción que mezcla afrobeat y sonidos caribeños. El sencillo nació a partir de una conexión creativa entre los artistas y representa su primera colaboración conjunta dentro de sus respectivas carreras.

La canción reúne las propuestas de tres músicos con diferentes recorridos. Denka aporta una visión alternativa, Karin B suma su experiencia dentro del rap colombiano y Deeikel incorpora influencias afrocaribeñas desde su trayectoria en Costa Rica.

“Normal” fue lanzada bajo el sello DURO.Música y busca mostrar cómo las nuevas generaciones están creando canciones que mezclan géneros, culturas y estilos.

El tema también refleja una tendencia actual en la industria: las colaboraciones entre artistas de distintos países y generaciones para crear propuestas que amplían los límites de los géneros tradicionales.

¿Cómo convierte Briella su nuevo proyecto musical en una historia de esperanza?

Briella presentó “Tinikijima: Cuando la música se convierte en esperanza”, un documental que muestra el proceso detrás de un proyecto inspirado en Choroní, Venezuela. La producción comenzó como una exploración artística para su próximo EP, pero tomó un nuevo rumbo tras una emergencia que afectó la región.

El documental registra el viaje de la artista a Choroní y su encuentro con los habitantes de la zona. La producción incluye imágenes del trabajo realizado con la comunidad y presenta las historias de personas que enfrentan la reconstrucción desde la unión y la solidaridad.

Junto al documental, Briella lanzó “Pa Que Voy A Llora’”, una canción que combina sonidos de tambores caribeños con un mensaje de resistencia y optimismo. El tema funciona como la apertura de un proyecto musical inspirado en la cultura y las tradiciones venezolanas.

La cantante, compositora y productora venezolana cuenta con una formación musical que inició desde su infancia, cuando estudió piano clásico, lenguaje musical y armonía.