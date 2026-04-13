El Concierto de Conciertos llega a Bogotá en el mes de julio, ¿quiénes estarán? ¿dónde será?

Bogotá no deja de sorprender a su público, pero, en este caso, trae más que un concierto común, trae ‘El Concierto de Conciertos’, contando con una programación y unos artistas impecables.

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¿Qué es El Concierto de Conciertos?

El Concierto de Conciertos es uno de los festivales de mayor influencia en Colombia, ya que reúne a varios exponentes de la música rock en un mismo escenario; además, fue el primer concierto a gran escala y con logística profesional en el país, marcando un hito histórico que cambió la manera de realizar shows y espectáculos en Colombia

Llega a Bogotá el Concierto de Conciertos, uno de los eventos más importantes del rock en Colombia. Foto de Freepik

¿Cuándo y dónde será El Concierto de Conciertos en el 2026?

El Concierto de Conciertos se realizará el 17 de julio del 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, uno de los escenarios más grandes y representativos de la capital.

Además de ello, los organizadores del evento deslumbraron al público al anunciar que por primera vez el show se realizará en un escenario 360°, esto con el fin de garantizar que todos los asistentes logren ver a los artistas y se lleven una experiencia más cercana y emocionante.

¿Cuáles artistas se presentarán en El Concierto de Conciertos del 2026?

Una de las características principales del Concierto de Conciertos es la impecable programación a lo largo del evento, trayendo artistas de talla nacional e internacional. En el 2026, algunos de los nombres presentes en el cartel oficial son:

Manuel Medrano: Uno de los grandes representantes del pop en Colombia

Uno de los grandes representantes del pop en Colombia La Mosca Tsé – Tsé: Una de las bandas más importantes de los hits Argentinos.

Una de las bandas más importantes de los hits Argentinos. Los Prisioneros: Banda referente del rock chileno

Banda referente del rock chileno Beto Cuevas: Vocalista de la icónica banda de rock latino ‘La Ley’

Vocalista de la icónica banda de rock latino ‘La Ley’ Maldita Vecindad: Banda mexicana que combina ritmos como el rock, el reggae, el punk, etc.

¿Cuándo fue el primer Concierto de Conciertos?

En 2026 se llevará a cabo la edición número 38 de este gran evento, de modo que fue fundado en 1988 en la ciudad de Bogotá por los empresarios Armin Torres y Felipe Santos, en compañía del, para ese entonces, alcalde Andrés Pastrana.

Esta primera edición tuvo lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se reunieron alrededor de 70.000 personas para disfrutar de la música de artistas y bandas como Franco de Vita, Los Toreros Muertos, Los Prisioneros, entre otros.