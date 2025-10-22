Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Eduardo Luis presentó su nueva faceta artística, así suena su canción ‘Así soy’

El narrador deportivo Eduardo Luis sorprende a sus seguidores al debutar en la música con un tema cargado de salsa.

Daniela Morales
Eduardo Luis presentó su nueva faceta artística
¿Cómo suena ‘Así Soy’ de Eduardo Luis? Foto Canal RCN

Eduardo Luis López, conocido en todo el país como “El Toxi Relator”, decidió ampliar su trayectoria profesional más allá de los micrófonos deportivos.

Tras años de emocionar a millones de hinchas con su estilo único de narrar el fútbol, ahora incursiona en la música con el lanzamiento de su primer sencillo, Así Soy.

El tema es una apuesta por la salsa y el sabor caribeño, con un mensaje directo de esperanza y resiliencia.

¿Cómo suena ‘Así Soy’ de Eduardo Luis?

La canción, producida por Sebas Velásquez y Andrés Cano, se construye sobre una base rítmica que mezcla trombones, tambores, piano y percusión, evocando el carácter festivo del Caribe.

Eduardo Luis describe el tema como un retrato de su manera de vivir: con entusiasmo, alegría y convicción.

Así Soy se convierte en un reflejo de su filosofía personal, aquella que lo ha acompañado en cada narración deportiva y que ahora encuentra un nuevo canal de expresión en la música.

¿Qué busca transmitir Eduardo Luis con este debut musical?

Más que un sencillo para bailar, Así Soy es una invitación a ver la vida desde una perspectiva optimista. Eduardo Luis asegura que su intención es motivar a quienes atraviesan dificultades, recordándoles que siempre hay razones para sonreír y seguir adelante.

El tema está pensado para ser una declaración de identidad: un “así soy” que no solo habla de él, sino también de quienes se sienten identificados con esa forma de afrontar la vida con actitud positiva.

Además de ser narrador en medios como Win Sports y Canal RCN, Eduardo Luis ha explorado proyectos paralelos en la radio digital y el emprendimiento gastronómico.

Con Así Soy, suma una faceta artística a su carrera, reafirmando que la pasión no tiene límites y que se puede inspirar desde diferentes escenarios.

