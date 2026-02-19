Cupido se reinventa y confirma que el merengue sigue vigente con Proyecto Uno

El merengue urbano suma un nuevo lanzamiento que reafirma su vigencia dentro de la música latina actual. La agrupación Proyecto Uno, referente histórico del género, presenta Cupido, su más reciente sencillo y segundo lanzamiento oficial de su próximo álbum Back in da House.

Con este tema, el grupo continúa una etapa de reactivación artística que combina su sonido característico con una producción pensada para el público actual.

El estreno llega después de una respuesta positiva a su lanzamiento anterior y confirma la intención de la banda de mantenerse activa dentro del panorama musical.

A más de tres décadas de su debut, Proyecto Uno apuesta por nuevas versiones, colaboraciones y escenarios, sin dejar de lado el estilo que los llevó a consolidarse a nivel internacional.

¿Qué papel cumple Cupido en el nuevo proyecto de Proyecto Uno?

Este nuevo sencillo es una versión en merengue de una canción original del cantautor colombiano Jerau, con quien la agrupación mantiene una relación artística cercana.

La adaptación fue concebida desde el inicio para llevar la canción a un formato bailable, incorporando tambora, arreglos tropicales y una estructura propia del merengue urbano.

El tema forma parte del álbum Back in da House, un proyecto que busca actualizar el sonido clásico del grupo sin perder su identidad. La producción combina elementos tradicionales del género con un enfoque moderno, pensado para plataformas digitales, radio y presentaciones en vivo.

¿Cómo se conecta Cupido con la trayectoria histórica del grupo?

Proyecto Uno nació en Nueva York a comienzos de los años noventa y rápidamente se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes del merengue urbano.

Su música logró una amplia difusión en América Latina, Estados Unidos y Europa, marcando a varias generaciones con canciones que se posicionaron en los primeros lugares de radio y ventas.

Como parte de esta etapa, Proyecto Uno se prepara para presentaciones destacadas en distintos escenarios. En 2024, la agrupación formó parte del Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más importantes de la región.

De cara a 2026, el grupo participará en el festival Love the 90’s, con fechas programadas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid. Estas presentaciones refuerzan su alcance internacional y confirman su conexión con públicos de distintas generaciones.