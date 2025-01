Recientemente, un video generado por inteligencia artificial que mostraba a Carin León y Espinoza Paz aparentemente besándose comenzó a circular en redes sociales, desatando rumores sobre la orientación sexual del cantante.

El video, que no era real, causó un gran alboroto entre sus seguidores, quienes además vincularon la situación con su reciente lanzamiento, "De compas", señalando que la canción podría haber sido dedicada a Espinoza Paz.

Frente a la especulación en las plataformas digitales, Carin León decidió hacer un pronunciamiento para aclarar los hechos. Explicó cómo las redes sociales a menudo pueden generar confusión y presión sobre las figuras públicas, quienes se ven constantemente expuestas a comentarios sobre su vida personal.

Ante el revuelo, el cantante pidió a sus seguidores no malinterpretar sus declaraciones, enfatizando que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Aclaró que, aunque recibió preguntas al respecto, no tenía intención de faltar al respeto a la comunidad y que su relación con ella es buena.

Carin León se pronunció sobre el significado detrás del título de su canción ‘De compas’, luego de que se generaran especulaciones en redes sociales. A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el cantante explicó el origen de la expresión y el sentido que quiso darle a su composición.

Según el cantante mexicano, en el lenguaje del norte de México, la palabra “compas” se usa para referirse tanto a amigos como a amigas, destacando que la canción no tiene una dedicatoria específica y que cada persona puede interpretarla según su propia experiencia. Además, aprovechó para enfatizar que la música no tiene límites ni etiquetas y que cualquier persona puede hacer suya la canción, sin importar el contexto.

Una rola que me gusta mucho de este último disco que se llama ‘De compas’ en un lenguaje muy sonorense que nosotros muy del norte, “compas” le decimos a las amigas, a los amigos, pero creo que lo más importante y cabe mencionar aquí es la música no tiene género, la música no tiene color, la música no tiene raza y esta canción menos, así que sea quien sea la persona a quien se la quieran dedicar, es libre de hacerlo. que viva la comunidad, que viva la gente, y más empatía, menos odio pa toda la raza.