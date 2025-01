Recientemente, un video generado por inteligencia artificial causó revuelo en redes sociales al involucrar a los cantantes de música regional mexicana Carin León y Espinoza Paz.

El video surgió después de que circulara un rumor en redes sociales que afirmaba que uno de los temas del último álbum de Carin León, Palabra de To’s, supuestamente estaba dedicado a su colega Espinoza Paz.

La canción que provocó la controversia fue De compas, incluida en el álbum que Carin León estrenó en diciembre pasado. La especulación generó tanta atención que el propio cantante tuvo que intervenir y aclarar la situación.

Carin León, a través de sus redes sociales expresó su sorpresa por los rumores sobre su vida personal y aclaró que no eran ciertos. En tono sarcástico, hizo una declaración en la que, en respuesta a los comentarios de los internautas, bromeó sobre un supuesto cambio en su orientación, mencionando que había sido “impuesta” por la gente.

La verdad es que hasta la fecha no he desarrollado ningún síntoma, no he desarrollado atracción por personas del mismo género, todavía sigo teniendo comportamientos muy heterosexuales y la gente que tiene esta condición, si me pueden decir cuando se empiezan a notar lo primeros síntomas…