En redes sociales, surgió un rumor sobre la orientación de Carin León después de que se difundiera un video en el que aparentemente él y Espinoza Paz se daban un beso.

El video, creado mediante inteligencia artificial, causó un gran revuelo entre los seguidores del regional mexicano. A su vez, se señaló que Carin León habría dedicado su más reciente lanzamiento, "De compas", a su colega Espinoza Paz. El revuelo generado en las plataformas digitales fue tal que Carin León decidió pronunciarse al respecto, aclarando la situación.

Carin León respondió a los rumores que surgieron en redes sociales sobre su orientación sexual, luego de que un video falso, generado por inteligencia artificial, circulara en internet y generara especulaciones. En medio de la polémica, el cantante expresó su postura frente a la presión que enfrentan las figuras públicas, quienes a menudo son objeto de comentarios y juicios sobre su vida personal.

Creo que es momento de darle explicaciones a la gente, creo que la gente se merece una explicación de lo que pasa en mi vida y en la vida de todas las personas públicas… Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso, entonces como la gente tiene el poder de cancelar y decir qué es cada quien, y como ustedes deciden en todo lo que pasa en mi vida pues me levanté “siendo gay” hace tres días y no pasa nada al respecto porque la gente así lo quiso