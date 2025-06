¿ Qué propone Camilo con su canción “Maldito ChatGPT”?

El artista colombiano Camilo presenta un nuevo sencillo titulado “Maldito ChatGPT”, una canción que mezcla ironía y romanticismo para hablar de las decisiones que se toman desde el corazón, incluso cuando todo lo lógico apunta a lo contrario.

Con su inconfundible estilo pop-folk y una letra cargada de sensibilidad, Camilo explora la tensión entre la razón y el sentimiento, haciendo un llamado a seguir lo que dicta el alma en tiempos donde la inteligencia artificial parece tener siempre la última palabra.

En redes sociales, el propio cantante compartió una reflexión sobre la búsqueda de respuestas en medio del ruido digital: “Vivimos rodeados de fórmulas para evitar el fracaso... pero el amor no cabe en ninguna lógica”.

El videoclip, dirigido por Evaluna Montaner y Sebastián Andrade, retrata esta contradicción con una estética inspirada en el cine de culto, donde Camilo aparece atrapado en una oficina desordenada, reflexionando frente a una pantalla sobre su relación.

Alejandro Sanz también estrenó videoclip para su canción “El vino de tu boca”, uno de los temas más emotivos de su reciente álbum ¿Y ahora qué?.

La pieza audiovisual fue grabada en Miami bajo la dirección de José Ovi y muestra al artista español en un entorno íntimo y sobrio, acompañado únicamente de su guitarra, rememorando una historia de amor que ya no está.

Con versos como “si no es de tu boca, no me gusta el vino”, la canción ha conectado con millones de oyentes en plataformas digitales. Este nuevo video reafirma la sensibilidad artística de Sanz, quien prepara su gira por México con varias fechas ya agotadas.

¿Qué revela Miley Cyrus en su álbum “Something Beautiful”?

Por su parte, Miley Cyrus regresa con fuerza gracias al lanzamiento de “Something Beautiful”, su noveno álbum de estudio y uno de los más ambiciosos de su carrera.

El proyecto se compone de 13 canciones originales que dan vida a un álbum visual con una estética cinematográfica. Temas como “Easy Lover”, “More to Lose” y “Walk of Fame” construyen una narrativa emocional intensa y visualmente impactante.

Dirigido por la propia Cyrus junto a Brendan Walter, Jacob Bixenman y el reconocido Panos Cosmatos, el video completo del álbum se estrenó en el Festival de Tribeca y llegará a cines de Estados Unidos y Canadá el 12 de junio, con funciones internacionales a partir del 27.

La presencia de Naomi Campbell en el videoclip de “Every Girl You’ve Ever Loved” añade una dimensión inesperada a una obra que fusiona música, introspección y arte visual.