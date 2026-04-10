Blessd convierte su gira en música: su nuevo álbum se llama 'El Mejor Hombre del Mundo'

Blessd, uno de los cantantes más influyentes del género urbano está estrenando un nuevo álbum, el cual tituló igual a su gira mundial: ‘El Mejor Hombre del Mundo’

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¿Quién es Blessd?

Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, es un cantante nacido en Itagüí, Antioquia. A la edad de 26 años, ha logrado ser tendencia gracias a múltiples motivos como: Colaboraciones musicales de talla internacional, una identidad marcada con la que se representa su público, un amplio repertorio de canciones que fueron virales poco tiempo después de ser lanzadas, entre otros.

Blessd es uno de los reguetoneros colombianos más influyentes en el género urbano. Foto de AFP/Jose R. Madera

¿De qué se trata el nuevo álbum de Blessd?

‘El Mejor Hombre del Mundo’ es el título del nuevo álbum de Blessd, el cual cuenta con 12 sencillos que fueron presentados al público el 09 de abril del 2026 a través de todas las plataformas digitales. El disco incluye canciones con títulos polémicos y que generan expectativa en el contenido de la producción, como: ‘CACHOS’, ‘CARDIO”o ‘SI LAS PAREDES HABLARAN’.

¿Con cuales artistas colaboró Blessd en su nuevo álbum?

Blessd es un artista que se destaca por tener colaboraciones musicales de talla internacional como “Medallo” con Justin Quiles y Lenny Tavárez, “Las Morras” con Peso Pluma, “Como Oreo” con Fuerza Régida, entre algunas otras.

En su nueva entrega discográfica, ‘El Bendito’ (como también es conocido Blessd), decidió hacer un junte con artistas como Myke Towers en ‘HOLA QUE TAL’; y con Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R y ROA en “YOGURCITO REMIX (feat. Kris R.,ROA)”.

Por otro lado, el reconocido productor discográfico y compositor colombiano, Ovy On The Drums, fue el encargado de darle vida a ‘El Mejor Hombre del Mundo’, por lo cual su nombre aparece en todos los sencillos, excepto en ‘CONTIGO SÍ’ dónde únicamente sale el nombre de Blessd.

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¿Cómo así que el nombre del álbum de Blessd es el mismo que el de su gira mundial?

El lanzamiento del álbum hizo parte de, quizá, uno de los mejores momentos de la carrera de Blessd. El artista acaba de terminar una gira nacional en la que visitó múltiples ciudades e hizo sold outs en varios estadios del país, llevándole su música a más de 23.000 personas.

Es por ello, que ‘El Mejor Hombre del Mundo’, no solo es el nombre del álbum o del tour, es la representación de lo que el artista le quiere reflejar a su público en este momento de su carrera.