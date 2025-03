Beéle sorprendió este jueves en la noche a sus seguidores con el estreno de 'Sobelove', un tema cargado de sentimiento y ritmo.

La canción, estaría dedicada a Isabela Ladera, refleja el estado actual del artista, quien no oculta su enamoramiento en redes sociales tras su polémico inicio.

¿De qué trata 'Sobelove', el nuevo sencillo de Beéle?

La canción mezcla ritmos frescos con una letra que deja en evidencia la inspiración que Isabela Ladera ha sido para el cantante.

La canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales, el sencillo también cuenta con una versión en Dolby Atmos, ofreciendo una experiencia auditiva inmersiva.

La producción estuvo a cargo de Daramola, mientras que la mezcla y masterización fueron realizadas por Roberto "Mr. Earcandy" Vázquez y Ricardo Sangiao.

La grabación se llevó a cabo en los 5020 Studios de Miami, asegurando una gran calidad de sonido.

El sencillo ya suma más de 336 mil reproducciones en YouTube y ha sido muy bien recibido por los fans quienes no paran de comentar “ya me la sé de memoria”, “Canciones como estas deberian durar 4minutos mínimo”, “Ya era hora de que el mundo conociera esta joya”, “Me diste letra, me diste ritmo, me diste FLOW”.

Beéle lanza nuevo sencillo ‘Sobelove’ (Foto: Foto: Romain Maurice /Getty Images / AFP)

La canción ‘Sobelove’ es un tema que mezcla romance y complicidad. La letra expresa el deseo del cantante de fortalecer una conexión especial, dejando atrás el orgullo y permitiendo que el sentimiento crezca de manera natural.

A través de versos pegajosos y un coro repetitivo, Beéle transmite la idea de un amor que se construye poco a poco, con acercamientos y gestos de cariño.

“No ha sido fácil y hoy quiero ahogarme en los beso' tuyo'”; “Somos brillantes como diamantes, lo nuestro es puro”, son algunas frases del nuevo sencillo de Beéle.

¿Cómo es el videoclip de 'Sobelove'?

Para complementar el lanzamiento, Beéle presenta un videoclip dirigido por Cristian Camilo Saumeth Cruzate y producido por Gianni Felice bajo November Content LLC.

El video transporta a los espectadores a un escenario vibrante, lleno de colores y simbolismos que refuerzan la intensidad de la canción.

La estética del clip resalta el sentimiento que Beéle busca transmitir. Imágenes cálidas y una narrativa visual acompañan el ritmo contagioso del tema, creando una experiencia audiovisual completa.

Además de contar con su pareja, Isabela Ladera, como modelo en el videoclip, la pareja parece estar muy enamorada y suele compartir varios momentos juntos en redes sociales.