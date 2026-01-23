Así suena "El Aventurero En El Cielo", canción que le hicieron a Yeison Jiménez tras su muerte

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, varios de sus amigos y colegas de la música popular se reunieron para rendirle un tributo en una canción a la que llamaron "El Aventurero En El Cielo".

Artículos relacionados Yeison Jiménez Testigo del accidente de Yeison Jiménez reveló el curioso objeto que encontró en el lugar

"El Aventurero En El Cielo", la canción que le hicieron a Yeison Jiménez tras su muerte: así suena

La trágica e inesperada muerte del cantante manizaleño de 34 años conmocionó a toda Colombia y todavía muchos siguen sin creer que el artista haya fallecido.

En medio de todo el dolor que provoca su partida, sus colegas Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao, El Charrito Negro, Alexis Escobar y Alan Ramirez se reunieron para una canción en su honor.

Estos artistas compusieron en tiempo récord una emotiva canción para Yeison Jiménez la cual fue presentada por primera vez en su homenaje póstumo en el Movistar Arena el 14 de enero, sin embargo, en la noche del 22 de enero lanzaron oficialmente la canción con sus arreglos finales.

Así suena El Aventurero En El Cielo, canción en honor a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

¿Cuál es la letra y video de "El Aventurero En El Cielo"?

La cuenta de YouTube de Yeison Jiménez fue la encargada de publicar la canción de "El Aventurero En El Cielo", la cual reunió a los máximos exponentes del género popular en Colombia.

Qué día es hoy, ayer fue tu última farra, y hoy Colombia llora de pura rabia, voy a darle hasta la madre sirvan guaro y que el desmadre sea por tu legado.

En esta canción cada uno de los artistas quiso rendirle un homenaje a varias de las canciones que Yeison Jiménez lanzó en su momento como "Ni tengo, ni necesito", "El mejor caballo", "Aventurero" o "Hasta la madre", entre otras.

Vamos a escuchar a Yeison que de seguro en el cielo está en su mejor caballo.

En la canción los amigos y colegas de Yeison Jiménez expresan su tristeza por su partida, pero dejan ver su consuelo por imaginárselo en el cielo en su mejor caballo y cantando junto a los ángeles.

En la letra hay emotivas frases como: "Dios solicitó al aventurero de buenas botas, caballo y en sombrero", "Sé que los ángeles ya los tienes cantando" o "Desde arriba tú no estarás cuidando con el corazón brindamos".

Esta canción ha sido recibida con gran cariño por los 'Jimenistas', los fanáticos de Yeison Jiménez y sus familiares, quienes la han catalogado como un gran homenaje para el oriundo de Manzanares, Caldas.

Descansa en paz, aunque en la tierra aquí a todos nos duela. Fuiste leal y buen amigo.

Cabe resaltar que, el próximo 31 de enero se llevará a cabo el concierto que Yeison Jiménez tenía planeado para marzo 28 de este año en El Campín de Bogotá, esto a modo de homenaje a su trayectoria y legado.