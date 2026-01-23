Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así suena "El Aventurero En El Cielo", canción que le hicieron a Yeison Jiménez tras su muerte

Ya se estrenó la canción que Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Paola Jara, Ciro Quiñónez, Luis Alfonso y otros colegas le compusieron a Yeison Jiménez.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Así suena "El Aventurero En El Cielo"
"El Aventurero En El Cielo", homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, varios de sus amigos y colegas de la música popular se reunieron para rendirle un tributo en una canción a la que llamaron "El Aventurero En El Cielo".

Artículos relacionados

"El Aventurero En El Cielo", la canción que le hicieron a Yeison Jiménez tras su muerte: así suena

La trágica e inesperada muerte del cantante manizaleño de 34 años conmocionó a toda Colombia y todavía muchos siguen sin creer que el artista haya fallecido.

En medio de todo el dolor que provoca su partida, sus colegas Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao, El Charrito Negro, Alexis Escobar y Alan Ramirez se reunieron para una canción en su honor.

Estos artistas compusieron en tiempo récord una emotiva canción para Yeison Jiménez la cual fue presentada por primera vez en su homenaje póstumo en el Movistar Arena el 14 de enero, sin embargo, en la noche del 22 de enero lanzaron oficialmente la canción con sus arreglos finales.

Captan extraños sucesos tras la muerte de Yeison Jiménez.
Así suena El Aventurero En El Cielo, canción en honor a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál es la letra y video de "El Aventurero En El Cielo"?

La cuenta de YouTube de Yeison Jiménez fue la encargada de publicar la canción de "El Aventurero En El Cielo", la cual reunió a los máximos exponentes del género popular en Colombia.

Qué día es hoy, ayer fue tu última farra, y hoy Colombia llora de pura rabia, voy a darle hasta la madre sirvan guaro y que el desmadre sea por tu legado.

En esta canción cada uno de los artistas quiso rendirle un homenaje a varias de las canciones que Yeison Jiménez lanzó en su momento como "Ni tengo, ni necesito", "El mejor caballo", "Aventurero" o "Hasta la madre", entre otras.

Vamos a escuchar a Yeison que de seguro en el cielo está en su mejor caballo.

En la canción los amigos y colegas de Yeison Jiménez expresan su tristeza por su partida, pero dejan ver su consuelo por imaginárselo en el cielo en su mejor caballo y cantando junto a los ángeles.

En la letra hay emotivas frases como: "Dios solicitó al aventurero de buenas botas, caballo y en sombrero", "Sé que los ángeles ya los tienes cantando" o "Desde arriba tú no estarás cuidando con el corazón brindamos".

Esta canción ha sido recibida con gran cariño por los 'Jimenistas', los fanáticos de Yeison Jiménez y sus familiares, quienes la han catalogado como un gran homenaje para el oriundo de Manzanares, Caldas.

Descansa en paz, aunque en la tierra aquí a todos nos duela. Fuiste leal y buen amigo.

Cabe resaltar que, el próximo 31 de enero se llevará a cabo el concierto que Yeison Jiménez tenía planeado para marzo 28 de este año en El Campín de Bogotá, esto a modo de homenaje a su trayectoria y legado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Bless sobre su paternidad Blessd

Blessd reveló cómo se enteró que iba a ser papá, entre otros detalles

El artista Blessd reveló más detalles de su nueva faceta tras confirmar que convertirá en padre.

Las críticas que recibe Ciro Quiñónez tras decir que se retira temporalmente de la música por Yeison Jiménez Talento nacional

Ciro Quiñónez recibe críticas tras anunciar retiro de la música por Yeison Jiménez: “buscando fama”

Ciro Quiñónez anuncia su retiro de la música tras la muerte de Yeison Jiménez y genera críticas en redes.

Altafulla sorprende al lanzar canción que asocian con Karina García Altafulla

Altafulla mostró canción que le habría compuesto a Karina García: "No era el momento"

Altafulla reveló adelanto de una canción de desamor que compuso e internautas la consideran una dedicatoria a Karina García.

Lo más superlike

Alejandro Estrada arremete contra Beba en plena dinámica en La casa de los famosos Colombia 3. La casa de los famosos

Alejandro Estrada confronta a Beba sin filtros en el banquillo de los famosos: “y luego llorar”

Alejandro Estrada fue directo contra Beba en el banquillo tras recientes roces en La casa de los famosos Colombia 3.

carla giraldo y marcelo cezan en la casa de los famosos Carla Giraldo

La razón de las ausencias de Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo