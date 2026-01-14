Arthur Hanlon regresa a Colombia con concierto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Bogotá será una de las paradas de la gira internacional del pianista y compositor Arthur Hanlon, quien se presentará el próximo 5 de marzo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

El músico, considerado una de las figuras más relevantes de la música instrumental latina, vuelve al país para ofrecer un concierto centrado en su propuesta artística y en el recorrido de su carrera dentro del panorama musical contemporáneo.

La presentación forma parte del tour de 2 Manos 1 Mundo, producción que reúne composiciones propias y colaboraciones que reflejan la diversidad de influencias que han marcado su trayectoria.

El evento se suma a la programación cultural de la capital y está dirigido a públicos de todas las edades.

¿Dónde y cuándo se presentará Arthur Hanlon en Bogotá?

El regreso de Arthur Hanlon a Colombia se da en el marco de una gira que lo ha llevado por distintas ciudades de América Latina y Estados Unidos.

Este recorrido responde al interés del artista por presentar su repertorio más reciente y por reforzar su vínculo con audiencias que han seguido de cerca su evolución musical.

Colombia ha sido un territorio clave en su carrera, tanto por la acogida del público como por su cercanía con la escena musical local. La fecha en Bogotá consolida esa relación y reafirma el interés del artista por mantener una presencia constante en el país.

¿Qué caracteriza el concierto con el que Arthur Hanlon regresa a Colombia?

El espectáculo programado en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán estará enfocado en la interpretación del piano como elemento central. El repertorio incluirá composiciones representativas de su discografía, con arreglos que destacan la técnica y la expresividad del instrumento.

El concierto permitirá apreciar la propuesta musical de Hanlon en un formato que prioriza la ejecución y el contenido artístico, sin elementos escénicos que distraigan del eje principal: la música. Este enfoque ha sido una constante en sus presentaciones recientes y responde a su interés por resaltar el valor narrativo del piano.

El escenario elegido, uno de los más importantes de Bogotá, ofrece las condiciones técnicas necesarias para este tipo de presentación y refuerza el carácter cultural del evento.