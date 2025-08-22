Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Anuel AA y Blessd reinventan la fusión del trap y el afro con “Pórtate Bonito”

Del trap al afro, Anuel AA y Blessd presentan “Pórtate Bonito”, una colaboración que une generaciones y estilos en la música urbana.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Anuel AA y Blessd
Anuel AA y Blessd presentan “Pórtate Bonito”. Fotos AFP

Del trap al afro, Anuel AA y Blessd presentan “Pórtate Bonito”, un sencillo que combina la potencia del pionero del trap latino con la frescura de una de las voces más destacadas de Colombia.

El lanzamiento llega acompañado de otra noticia: Blessd será parte oficial de la gira Real Hasta La Muerte 2, que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos.

¿Cómo se llama la nueva canción de Anuel AA y Blessd?

El nuevo sencillo es el segundo adelanto del álbum Real Hasta La Muerte 2, una producción que ha generado gran expectativa en el público.

Tras el éxito de Little Demon, Anuel apuesta ahora por una propuesta que explora nuevas texturas sonoras, fusionando el trap que lo define con el afrobeat que Blessd ha popularizado en sus más recientes trabajos.

La canción se perfila como un himno global, con beats diseñados para conquistar tanto plataformas digitales como escenarios en vivo. No es la primera vez que la dupla une fuerzas: antes brillaron con Deportivo y Mírame Remix, acumulando millones de reproducciones.

Este estreno no solo expande el repertorio de ambos artistas, sino que también fortalece el puente entre Puerto Rico y Colombia, dos territorios clave en el desarrollo del género.

¿Por qué Anuel AA estuvo en prisión?
Anuel AA (AFP/ AFP/ Frazer Harrison)

¿Qué impacto tiene “Pórtate Bonito” en la carrera de Anuel AA y Blessd?

Para Blessd, el lanzamiento confirma su papel como uno de los talentos emergentes más sólidos de la región. Con éxitos como Medallo y Si Sabe Ferxxo, el paisa ha alcanzado el número uno en listas de Billboard, recibido múltiples premios y se ha convertido en un referente de la nueva ola colombiana.

Además, su incursión en el deporte y proyectos como Si Sabe Fest lo consolidan como una figura que trasciende la música. En el caso de Anuel AA, el tema reafirma su posición como líder del movimiento urbano.

El puertorriqueño cerró 2024 con una gira mundial exitosa, con sold outs en Argentina, Chile y México, además de encabezar festivales internacionales. Con Pórtate Bonito, se prepara para una nueva etapa que promete ampliar aún más su alcance global.

Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso
Blessd - AFP: Dimitrios Kambouris

Además, la confirmación de que Blessd acompañará a Anuel en su gira por Estados Unidos eleva la colaboración a un escenario mayor, pues no será solo un sencillo, sino también parte de una experiencia en vivo que recorrerá más de 40 ciudades.

En un año marcado por la innovación y la fusión de géneros, del trap al afro, Anuel AA y Blessd presentan “Pórtate Bonito” como una declaración de que la música urbana sigue expandiendo sus límites y reafirmando su poder global.

