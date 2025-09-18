Alejandro Sanz y Rels B brillan en estrenos junto a Penélope Robin, Soley y Ciegossordomudos

¿ Qué significa la colaboración entre Alejandro Sanz y Rels B?

El encuentro entre Alejandro Sanz y Rels B en “No Me Tires Flores” refleja una química que trasciende estilos y épocas. El tema debutó en vivo en el Auditorio Nacional de México, donde Sanz agotó seis fechas consecutivas. Allí, miles de asistentes fueron testigos de una interpretación cargada de complicidad y energía.

El videoclip, dirigido por Diego Álvarez y filmado en el mismo recinto, capta la intensidad del momento y refuerza la fuerza visual del sencillo. Para Sanz, este estreno se suma a un año de logros notables, incluyendo nominaciones a los Latin Grammy 2025 y una gira internacional ya confirmada para 2026.

Foto | Giorgio Viera.

¿Qué propone Penélope Robin con “Agua Bendita”?

La joven cantautora y productora Penélope Robin presenta “Agua Bendita”, un sencillo que celebra la llegada inesperada del amor. Inspirada en películas y series donde la magia y lo acuático son protagonistas, la artista apuesta por un videoclip con estética retro y toques de fantasía.

Robin combina sonidos modernos con una sensibilidad nostálgica, reforzando su identidad dentro de la escena pop. Este lanzamiento marca la continuidad de una etapa creativa en la que la artista busca conectar con sus raíces latinas y un público cada vez más amplio.

¿Cómo regresa Ciegossordomudos a los escenarios?

El trío bogotano Ciegossordomudos revive un tema compuesto en el año 2000, “Siga Creyendo”, que nunca había sido editado oficialmente. La nueva versión conserva la esencia de aquella época, pero añade la fuerza y experiencia que la banda ha adquirido en su trayectoria.

El lanzamiento coincidió con su esperado regreso en el Festival Cordillera 2025, donde compartieron escenario con referentes de la música latinoamericana. La canción mantiene un mensaje vigente sobre esperanza y perseverancia, mostrando cómo su obra continúa resonando en un presente marcado por la incertidumbre.

¿Qué trae Soley en su nuevo tema “NDS”?

Desde Medellín, Soley, conocida como “La Bellakita”, presenta “NDS”, una fusión de trap, R&B y reguetón con una clara influencia Y2K. La canción narra un romance prohibido envuelto en sensualidad, reforzando la propuesta artística de la cantante, que mezcla estilo y autenticidad.

El videoclip, producido junto al reconocido ingeniero Mosty, refuerza la estética urbana y visual de la artista. Con millones de reproducciones acumuladas en plataformas y una creciente presencia internacional, Soley se consolida como una de las voces emergentes más destacadas de la nueva generación urbana en Colombia.