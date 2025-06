Wendy Guevara es una de las personas más influyentes del momento en México, pues la influencer no para de trabajar tras su éxito en La casa de los famosos México en donde logró ser la ganadora y ha sido tanto la sensación en los últimos años que, sigue cumpliendo muchos de sus sueños que le ha regalado la vida.

¿Wendy Guevara podría ser mamá Coco en la película de Disney Pixar?

Aunque la respuesta inmediata sea un no, Wendy Guevara imita a la perfección a mamá Coco, pues en los últimos días se ha viralizado un video en el que se le ve a la mexicana hablando igual que el personaje de la famosa película ‘Coco’ e incluso está peinada como la abuela de Miguel y para ponerse en el papel, no solo imitó su hablado sino los gestos del personaje.

Sin duda, el clip que se hizo viral no ha dejado de recibir cientos de comentarios en los que no descartan que Wendy sí podría ser mamá Coco a la perfección, pero esta posibilidad solo queda en jun tal vez ya que no se conoce la posibilidad de que haya algún live action de la famosa película.

Wendy Guevara y su parecido con Karol G

Si bien, la misma Wendy Guevara se presta para reírse un poco de ella misma al ser comparada con famosos como Mamá Coco, ella también disfruta de su comparación con Karol G, ya que nunca se le ha visto molesta por los memes y videos que sacan de la mexicana con la artista, de hecho, una vez se conoció que fue confundida con la colombiana en Miami, pero de forma amable ella explicó que no era la bichota.

¿Wendy Guevara tendría participación en la nueva temporada de La casa de los famosos México?

Hace algunas semanas Wendy Guevara reveló ante los medios mexicanos que sí tendría participación en la tercera temporada de La casa de los famosos México, pero especificó que no como participante e hizo la gran anotación de revelar que los participantes de esa nueva temporada darán la talla en el reality.