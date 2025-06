Greeicy confesó que le rechazó una copa a Karol G

Mucho se está hablando de Karol G tras el estreno de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’, pues en este disco la colombiana quiso dejar todos los géneros latinos en un solo lugar y, de hecho, una de sus canciones más pegadas es ‘Amiga mía’, tema que interpreta junto a su colega, Greeicy Rendón, quien aprovechó una entrevista para revelar varios datos de su relación con la paisa.

Artículos relacionados Viral Altafulla fue besado por una descontrolada fan y se hizo viral | VIDEO

¿Por qué Greeicy le rechazó una copa a Karol G?

Según la revelación de Greeicy en una entrevista para ‘Basico Stream’, hace algunos años cuando Karol G ya estaba en uno de sus mejores momentos y la caleña hasta ahora estaba empezando con los shows, la paisa el ofreció una copa de champaña para brindar por todos los éxitos que se les vendrían, sin embargo, la interprete de ‘Limonar’ la rechazó porque para esa época no era muy buena tomando y no le gustaba mucho la espuma y el sabor amargo de esa bebida.

¿Karol G también le rechazó una copa a Greeicy?

En el mismo relato de Greeicy Rendón, ella reveló que mientras grababan ‘Amiga mía’ en la casa de la bichota, Karol le ofreció un trago y la caleña pidió tequila y junto a la botella había cinco copas, lo que asumió Greeicy que era para quienes estaban en el lugar, sin embargo, contó con mucho orgullo que al ofrecerle a la paisa su bebida, ella la rechazó y Greeicy pensó “estamos a mano”.

Artículos relacionados Viral Video de tiburón acechando a una mujer y su perro en Miami es viral ¡Míralo aquí!

¿Cómo Karol G contactó a Greeicy para que hiciera parte de su álbum ‘Tropicoqueta’?

De acuerdo con las palabras de Greeicy en esa misma entrevista, Ovy On The Drums llamó a Mike Bahía para pedirle el número de su prometida, porque la misma Karol G necesitaba contactarla. Rendón reveló que la bichota la llamó, pero ella no le alcanzó a contestar, sin embargo, le dejó un mensaje diciéndole que estaba pendiente para ponerse en contacto y nuevamente Carolina le hizo la videollamada en donde le dijo que quería que Greeicy hiciera parte de Tropicoqueta con la canción “Amiga mía”.

Greeicy contó que reaccionó de la forma más genuina al decir que iría ya mismo a grabar, debido a que Karol G necesitaba sacar esa canción lo más rápido porque el resto de su álbum ya estaba listo y así fue, Greeicy llegó al estudio de su casa para grabar este gran tema que está muy pegado en todas las plataformas.