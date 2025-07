Tras las recientes especulaciones que surgieron en las que aseguran una supuesta crisis en su matrimonio, Alessandra Rosaldo decidió pronunciarse al respecto y dejar en claro qué es lo que en realidad está sucediendo.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo tras rumores de crisis con Eugenio Derbez?

Ante las afirmaciones de supuesta infidelidad en su relación con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo aseguró que estos rumores “carecen de fundamento”, además de confesar que más que molestarle este tipo de comentarios, esta situación le ha permitido asumir el tema con humor como una manera de afrontarlo.

Alessandra Rosaldo desmiente rumores de separación con Eugenio Derbez. Foto | Valerie Macon.

Así mismo, Rosaldo contó durante una entrevista que la mayor parte de las opiniones que y falsas aseguraciones sobre su matrimonio, vienen casi siempre de la misma persona.

“Ya perdí la cuenta, no sé si es la décima vez”, señaló, además, confesó que estar involucrada con frecuencia en escenarios en los que suena su nombre, la hace sentirse halaga al saber que alguien está tan obsesionado con ella y con Eugenio.

Alessandra Rosaldo se pronunció tras rumores de supuesta separación con Eugenio Derbez

Por otro lado, la cantante reconoció que, si no se saben manejar, los rumores pueden poner a “tambalear” cualquier familia. Sin embargo, aclaró que tanto ella como Derbez se han acostumbrado a ignorar las versiones malintencionadas. “Con humor uno aprende a no poner atención a las cosas que no te suman”, explicó.

Artículos relacionados Bad Bunny Escuchar a Bad Bunny libera dopamina, serotonina y oxitocina, según estudio

Respecto a si hay crisis en su matrimonio, la actriz negó de manera categórica cualquier intención de separarse.

“No hay planes de divorcio ni crisis, acabamos de estar juntos en una manifestación, ¿eso no cuenta? Quizá fue ‘actuado’”, dijo Alessandra para aclarar de una vez por todas las dudas que se han generado.

¿Cómo ha enfrentado Alessandra Rosaldo los rumores de supuesta crisis con Eugenio Derbez?

Alessandra confesó que la clave para no dejarse afectar ha sido sencillamente no poner atención a todo aquello que duele o lastima, además, agregó que, a lo largo de los años ha aprendido a filtrar la información que recibe y decide quedarse solo con lo que le aporta algo a su vida y a su familia.