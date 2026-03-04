Yuli Ruiz reveló a quién ve como ganador de La casa de los famosos Colombia: ¿a Alejandro Estrada?

Yuli Ruiz, quien por decisión del público se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, impactó en redes sociales tras revelar su opinión respecto a quién podría ser el ganador de esta tercera temporada.

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¿Quién sería el ganador de La casa de los famosos Colombia, según Yuli Ruiz?

En medio de una trasmisión en vivo que hizo la exparticipante en sus cuentas personales, habló sin filtro sobre varios temas relacionados con el reality de convivencia, puntualmente sobre quién podría quedarse con el premio en esta edición.

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"Quién crees que se ganará la casa, bueno, desde este punto de vista analizando cómo va todo, posiblemente puede ser una Karola, una Alexa, quién más...", señaló la antioqueña.

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Pero allí no terminaron sus declaraciones, pues además de los dos nombres de las dos mujeres, dio también el de dos hombres que también podría llevarse el título de ganadores.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre el posible ganador de La casa de los famosos Colombia?

Y es que, según Yuli, Juanda Caribe y Alejandro Estrada también podrían estar ganándose los 400 millones de pesos, dejando ver desde su posición que a ellos dos también los ve bastante fuertes afuera.

Yuli Ruiz habló de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Yuli, quien se despidió para siempre de la casa el pasado domingo 29 de marzo, ha estado en el centro del debate, especialmente por sus declaraciones sobre Alejandro Estrada, con quien sostuvo un romance al interior de la casa pero que desafortunadamente no llegó a su fin en los mejores términos.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada tras salir de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la modelo y creadora de contenido paisa, aunque antes de conocer a Estrada lo tenía en un buen concepto, luego de convivir con él esta imagen se fue al suelo, pues percibió varias actitudes de él que fueron determinantes para tomar de distancia.

Yuli Ruiz dio su veredicto de quién ganará La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Incluso, la exparticipante se mostró del lado de Nataly Umaña, a quien comprendió por la decisión que tomó en la primera temporada de involucrarse con Miguel Melfy, dejando ver que ahora entiende completa por qué lo hizo.