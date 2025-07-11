Yina Calderón tuvo fuerte enfrentamiento en La mansión de Luinny, la llamaron "transformer"

La empresaria Yina Calderón protagonizó un nuevo y fuerte enfrentamiento con Chanel en La mansión de Luinny.

Artículos relacionados Influencers Muere la 'Barbie humana', la mujer que se hizo 27 procedimientos estéticos para parecerse a la muñeca

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

Si bien ambas ya tienen una rivalidad desde que empezó el reality, en esta ocasión tuvieron una nueva discusión luego de que Yina Calderón cuestionara la educación de Chanel, criticándola con una compañera, tildándola de "arrabalera".

"Yo me doy cuenta que Chanel no tiene educación por su manera arrabalera de tratar. Ahí es donde te digo que la educación sí es muy importante", expresó.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida celebridad de la televisión tras caer de un séptimo piso: esto se sabe del caso

¿Cómo reaccionó Chanel tras las palabras de Yina Calderón en su contra?

La dominicana se mostró un poco tranquila al principio y le dejó las cosas claras sobre lo que opinaba al respecto.

"No voy a irme a los pelucazos de la noche a la mañana, la única persona que sí me sacó de mi círculo fue esta tipa (...) Yo prefiero mil veces no haber terminado la escuela y no ser una viciosa, sucia y rastrera como eres tú porque eso es lo que tú haces", dijo.

Sin embargo, Yina Calderón le respondió y criticó su físico, por lo que, ambas se alteraron y comenzaron a gritarse cosas bastantes fuertes juzgando la forma de ser de la otra y su apariencia.

"Lambáme el cu**, malpar**. Que me den para que la saquen. Yo no soy tan br*ta como tú de dejarme sacar por un g*lpe y en RD tienes a la patrona al frente", le dijo Yina Calderón.

Chanel le contestó diciendo: "Maldit* transformer" y juzgó las intervenciones que ha tenido por su apariencia.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro rompió el silencio sobre Felipe Saruma: "ya no salgo con nadie menor"

Por ahora, Yina Calderón sigue protagonizando discusiones y polémicas en el programa, por las que ha dado bastante de qué hablar.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus seguidores, quienes no han parado de apoyarla, pues se encuentra en los primeros lugares de la tabla, la cual lidera la influenciadora Karina García, quien se ha mostrado muy feliz en su participación en el reality.

Cabe destacar que, Chanel, la rival de Yina Calderón, ha logrado crear una amistad con Karina García.