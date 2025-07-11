Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón tuvo fuerte enfrentamiento en La mansión de Luinny, la llamaron "transformer"

Yina Calderón se alteró tras discutir con Chanel en La mansión de Luinny y se dijeran de todo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Chanel
Yina Calderón tiene fuerte enfrentamiento contra Chanel/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón protagonizó un nuevo y fuerte enfrentamiento con Chanel en La mansión de Luinny.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Chanel en La mansión de Luinny?

Si bien ambas ya tienen una rivalidad desde que empezó el reality, en esta ocasión tuvieron una nueva discusión luego de que Yina Calderón cuestionara la educación de Chanel, criticándola con una compañera, tildándola de "arrabalera".

Yina Calderón sobre su reacción contra Chanel

"Yo me doy cuenta que Chanel no tiene educación por su manera arrabalera de tratar. Ahí es donde te digo que la educación sí es muy importante", expresó.

¿Cómo reaccionó Chanel tras las palabras de Yina Calderón en su contra?

La dominicana se mostró un poco tranquila al principio y le dejó las cosas claras sobre lo que opinaba al respecto.

Yina Calderón en polémica en La mansión de Luinny

"No voy a irme a los pelucazos de la noche a la mañana, la única persona que sí me sacó de mi círculo fue esta tipa (...) Yo prefiero mil veces no haber terminado la escuela y no ser una viciosa, sucia y rastrera como eres tú porque eso es lo que tú haces", dijo.

Sin embargo, Yina Calderón le respondió y criticó su físico, por lo que, ambas se alteraron y comenzaron a gritarse cosas bastantes fuertes juzgando la forma de ser de la otra y su apariencia.

"Lambáme el cu**, malpar**. Que me den para que la saquen. Yo no soy tan br*ta como tú de dejarme sacar por un g*lpe y en RD tienes a la patrona al frente", le dijo Yina Calderón.

Chanel le contestó diciendo: "Maldit* transformer" y juzgó las intervenciones que ha tenido por su apariencia.

Por ahora, Yina Calderón sigue protagonizando discusiones y polémicas en el programa, por las que ha dado bastante de qué hablar.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus seguidores, quienes no han parado de apoyarla, pues se encuentra en los primeros lugares de la tabla, la cual lidera la influenciadora Karina García, quien se ha mostrado muy feliz en su participación en el reality.

Cabe destacar que, Chanel, la rival de Yina Calderón, ha logrado crear una amistad con Karina García.

