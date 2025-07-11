Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón se le declara a un compañero y duerme con él en La mansión de Luinny

Yina Calderón sorprendió a uno de sus compañeros al revelarle lo mucho que le gusta.

Gisseth Beltrán García
Yina Calderón se le declaró a compañero
Yina Calderón sorprendió al declararle su amor a un compañero/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón sorprendió en La mansión de Luinny al pasarse de tragos y declarársele a uno de sus compañeros.

¿A quién se le declaró Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La influenciadora tomó de más y terminó hablando con su compañero conocido como 'Futuro', con quien ha tenido una buena relación en la competencia.

Yina Calderón se declara en La mansión de Luinny

"Te voy a contar un secreto, al principio vos me gustaste (...) pero yo dije 'yo qué le voy a interesar a ese man, obvio que no'", expresó.

El participante le señaló que ella estaba tomaba y que ella en sano juicio no diría nada de eso.

El hombre se ha estado involucrado sentimental con la participante Ana Carolina, una de las amigas de Yina Calderón, por lo que, la huilense le pidió que no le dijera nada a ella.

¿Yina Calderón durmió con participante en La mansión de Luinny?

Luego de la conversación inesperada que tuvieron, él quiso acompañar a Yina Calderón a descansar y esta sorprendió tras mostrarse muy acaramelada a él e incluso se ve en la grabación que se ha vuelto viral en redes sociales bajando la mano sobre su pech* y este abre los ojos asombrado.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el comportamiento de Yina Calderón?

Muchos detallaron que Yina Calderón debió seguir el consejo que le dieron sus hermanas de no tomar en el reality, pues se descontrola, como ha ocurrido en varias ocasiones.

Yina Calderón duerme con compañero en La mansión de Luinny

Otros no dudaron en señalar lo mucho que les gusta ver esta faceta más real de ella, mientras que otros no dudaron en criticarla y recordarle los comentarios que hizo en contra de la influenciadora Karina García en su momento por sus demostraciones de cariño en Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos con su participación en al reality, que se hace en República Dominicana, donde ha protagonizado varias discusiones, en especial con Chanel, algunas invitadas y con Karina García, quien también está en el programa y ha mostrado más carácter cuando la atacan.

