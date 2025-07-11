Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano rompe el mito del luto amoroso: "Si a usted le gusta, salga"

Karen Sevillano sorprendió al hablar del “luto amoroso” y defendió que cada quien sane a su ritmo, incluso si decide abrir la puerta al amor rápidamente.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karen Sevillano le responde a seguidora que confesó amar a Neider
Karen Sevillano dejó ver que es una mujer celosa con la advertencia que le lanzó a una seguidora. (Foto: Canal RCN)

Karen Sevillano conocida por hablar con transparencia sobre temas personales, respondió a una inquietud sentimental que uno de sus seguidores le planteó: ¿Es correcto iniciarse en una nueva relación o salir con alguien más apenas días después de terminar una historia amorosa?

El comentario no pasó desapercibido y, como era de esperarse, Karen abordó el asunto sin rodeos, dejando clara su visión sobre el “luto emocional” tras una ruptura.

¿Para Karen Sevillano es necesario guardar luto después de terminar una relación?

La pregunta del seguidor era directa, pues había terminado su relación y, apenas dos días después, alguien nuevo apareció en su vida y lejos de promover ideas rígidas sobre cómo llevar un duelo amoroso, Karen decidió enfocarse en un principio que para ella es fundamental, escuchar el corazón.

 

Para ella cada persona atraviesa los finales afectivos de forma distinta, y no existe una regla universal sobre cuánto tiempo hay que esperar para reabrir la puerta al romance o simplemente compartir con alguien nuevo.

Y si alguien encuentra una nueva chispa rápidamente, y esto le genera bienestar en lugar de culpa, entonces no hay razón para juzgarse.

¿Qué piensa Karen Sevillano sobre las rupturas?

Karen también señaló la necesidad de distinguir entre relaciones que dejaron enseñanzas sanas y aquellas donde el daño fue evidente, pues exigirle a alguien guardar luto por una persona que no valoró la relación, no la cuidó o incluso actuó con intención de herir, no tiene sentido emocional ni práctico.

Karen Sevillano causa revuelo en redes.
Según Karen Sevillano, no tiene sentido darle duelo a relaciones que no aportaron bienestar ni cuidado. (Foto Canal RCN)

La influencer destacó que, si un vínculo fue negativo, no hay por qué otorgarle el privilegio de un periodo prolongado de tristeza o contención emocional y en esos casos, liberarse y avanzar podría ser incluso un gesto de amor propio.

¿Cuál fue el consejo de Karen Sevillano?

Karen invitó a quienes la siguen a respetar su propio proceso, pues el camino empieza compartiendo nuevas experiencias, rodeándose de nuevas conexiones y descubriendo nuevas posibilidades.

Karen Sevillano
Karen Sevillano respondió a un seguidor que dudaba sobre iniciar algo nuevo días después de una ruptura. (Foto: Canal RCN)

Para ella el final de una historia no siempre es sinónimo de pausa emocional, y moverse hacia adelante siempre desde la autenticidad, puede ser igual de válido que quedarse en silencio o en la soltería.

