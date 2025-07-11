Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Raúl Ocampo reveló qué fue lo primero que hizo tras el fallecimiento de Alejandra Villafañe

El actor Raúl Ocampo contó que el día en el que murió Alejandra Villafañe no pudo dormir en el lugar en donde todo ocurrió.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en la nieta elegida.
Raúl Ocampo reveló qué fue lo primero que hizo tras el fallecimiento de Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

El pasado 21 de octubre se cumplieron dos años desde que Alejandra Villafañe falleció a causa de una delicada enfermedad que apagó su vida a sus 34 años. Raúl Ocampo, su novio y compañero de vida, recientemente revivió este doloroso capítulo y contó detalles de cómo fue transitar la pérdida de su gran amor.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Raúl Ocampo sobre la pérdida de Alejandra Villafañe?

En medio del programa 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, Ocampo abrió su corazón no solo para dar a conocer su testimonio de lo que sucedió aquel día en el que Villafañe se despidió de este plano, sino también para contar qué ocurrió con él luego de este difícil capítulo de su vida.

Artículos relacionados

De acuerdo con el actor, lo primero que hizo fue irse de viaje, además de buscar refugio en su mamá, a quien le agradeció su compañía y apoyo en ese momento. Además contó que no se queda a dormir ni una sola noche en el lugar en el que murió Alejandra.

Artículos relacionados

Durante la sentida y reveladora conversación, el actual participante de MasterChef Celebrity, contó que se fue de viaje para Europa por una semana, lugar en el que se sorprendió con cada cosa que encontró a su paso y que le dio la posibilidad de sentirse en un sitio completamente nuevo.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en la nieta elegida.
Esto fue lo primero que hizo Raúl tras el fallecimiento de Alejandra. Foto | Canal RCN.

¿Qué fue lo primero que hizo Raúl Ocampo tras el fallecimiento de Alejandra Villafañe?

Una vez culmina su estadía en el continente, el actor dio a conocer cómo tras su llegada al país nuevamente, inició su proceso de transformación.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025
Raúl Ocampo habló sobre su vida luego de perder a Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

"Termino el viaje, vuelvo acá y el gran concepto al que yo entro es redefinir y reidentificar, con lo que soy yo, con lo que creía que era, con lo que estaba haciendo, con lo que quería hacer", señaló.

A partir del inicio de esta nueva etapa de su vida sin la actriz, decidió que quería redefinir todo, por lo que se fue directo a su mesita en busca del anillo con el que planeaba pedirle a matrimonio con el fin de darle una nueva forma a esa joya, esto para cumplir con su nuevo objetivo de redefinir todos los escenarios de su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo