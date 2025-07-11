Raúl Ocampo reveló qué fue lo primero que hizo tras el fallecimiento de Alejandra Villafañe

El pasado 21 de octubre se cumplieron dos años desde que Alejandra Villafañe falleció a causa de una delicada enfermedad que apagó su vida a sus 34 años. Raúl Ocampo, su novio y compañero de vida, recientemente revivió este doloroso capítulo y contó detalles de cómo fue transitar la pérdida de su gran amor.

¿Qué dijo Raúl Ocampo sobre la pérdida de Alejandra Villafañe?

En medio del programa 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, Ocampo abrió su corazón no solo para dar a conocer su testimonio de lo que sucedió aquel día en el que Villafañe se despidió de este plano, sino también para contar qué ocurrió con él luego de este difícil capítulo de su vida.

De acuerdo con el actor, lo primero que hizo fue irse de viaje, además de buscar refugio en su mamá, a quien le agradeció su compañía y apoyo en ese momento. Además contó que no se queda a dormir ni una sola noche en el lugar en el que murió Alejandra.

Durante la sentida y reveladora conversación, el actual participante de MasterChef Celebrity, contó que se fue de viaje para Europa por una semana, lugar en el que se sorprendió con cada cosa que encontró a su paso y que le dio la posibilidad de sentirse en un sitio completamente nuevo.

Esto fue lo primero que hizo Raúl tras el fallecimiento de Alejandra. Foto | Canal RCN.

¿Qué fue lo primero que hizo Raúl Ocampo tras el fallecimiento de Alejandra Villafañe?

Una vez culmina su estadía en el continente, el actor dio a conocer cómo tras su llegada al país nuevamente, inició su proceso de transformación.

Raúl Ocampo habló sobre su vida luego de perder a Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

"Termino el viaje, vuelvo acá y el gran concepto al que yo entro es redefinir y reidentificar, con lo que soy yo, con lo que creía que era, con lo que estaba haciendo, con lo que quería hacer", señaló.

A partir del inicio de esta nueva etapa de su vida sin la actriz, decidió que quería redefinir todo, por lo que se fue directo a su mesita en busca del anillo con el que planeaba pedirle a matrimonio con el fin de darle una nueva forma a esa joya, esto para cumplir con su nuevo objetivo de redefinir todos los escenarios de su vida.