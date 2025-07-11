Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano reveló su postura frente a las segundas oportunidades tras una infidelidad

Karen Sevillano reveló su opinión sobre las segundas oportunidades tras una infidelidad: su novio reaccionó.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karen Sevillano habló sin filtros sobre las segundas oportunidades en el amor
Así piensa Karen Sevillano sobre perdonar una infidelidad. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Karen Sevillano sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar su postura frente a las segundas oportunidades tras una infidelidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Neider, su pareja sentimental.

¿Qué opinó Karen Sevillano sobre dar una segunda oportunidad tras una infidelidad?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karen Sevillano recibió una interrogante bastante particular: “¿Qué opinas de las segundas oportunidades?”

Karen Sevillano habló sobre las segundas oportunidades en el amor tras una infidelidad
La sincera reflexión de Karen Sevillano sobre volver con alguien infiel. (Foto Canal RCN).

Pues una de sus seguidoras pidió un consejo debido a que su pareja le había sido infiel y no sabía cómo actuar al respecto.

Ante esto, Sevillano manifestó que las personas no deberían enfocarse en indagar en si su pareja volverá a serle infiel tras darle una segunda oportunidad, porque es un hecho que lo volverá a hacer. Sino que por el contrario deberían pensar en cuánto tiempo pasará para que lo vuelva a hacer, por lo que concluyó en que lo mejor es dar por terminada la relación tras la primera infidelidad.

"Le voy a dar un consejo seriamente: cuando un hombre a usted la engaña o le p3ga, usted no tiene que pensar si él lo va a volver a hacer o no, porque que él lo va a volver a hacer es seguro. Usted tiene es que esperar cuánto tiempo va a pasar para que él lo vuelva a hacer. Así que usted evítese esa perdedera de tiempo antes de que él lo vuelva a hacer y búsquese a otro muchacho"

¿Cómo reaccionó Neider, novio de Karen Sevillano, ante su postura sobre las segundas oportunidades?

Ante el consejo de Karen Sevillano a una de sus seguidoras sobre le dar segundas oportunidades tras una infidelidad, Neider se mostró en desacuerdo con el hecho de que lo mejor era dar por terminada la relación y buscar a alguien más. Pues para él lo más correcto era finalizar la relación y quedarse sola para sanar: "quede sola. Mejor quédese sola"

¿Perdonaría Karen Sevillano una infidelidad y volvería con su pareja?
La opinión de Karen Sevillano sobre perdonar una infidelidad y volver con la pareja. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, Karen Sevillano mencionó una vez más que en caso de que no quisiera estar sola, podría conseguirse a “otro muchacho”.

