Yina Calderón se pronunció sobre el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle: “Seguro fue ella”

Yina Calderón compartió su opinión acerca del video filtrado en redes sociales de Beéle e Isabella Ladera.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Beele e Isabella Ladera sobre su polémico video
¿Qué dijo Yina Calderón sobre el video filtrado de Beéle e Isabella Ladera,? | Foto: Canal RCN. AFP: Giorgio Viera

En las últimas horas, miles internautas han generado múltiples reacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras un video que se filtró recientemente donde aparentemente son el reconocido cantante de género urbano Beéle e Isabella Laderadurante un momento privado que vivieron en el pasado.

Por su parte, varias celebridades no se han tardado en pronunciarse al respecto, entre las que más ha resonado es el nombre de la creadora de contenido digital Yina Calderón.

Recientemente, Yina Calderón confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores lo que opina sobre el viral video filtrado de Isabella Ladera y Beéle, pues expresó las siguientes palabras:

“Lo primero que pienso es que lo filtró ella, estoy segura”, añadió Yina Calderón.

Desde luego, las palabras de Yina Calderón han generado múltiples reacciones tras sus declaraciones, pues hizo la suposición en que Isabella fue la persona que supuestamente filtró el video.

Beele e Isabella Ladera sobre su polémico video
¿Qué dijo Yina Calderón de la polémica? | Foto: Canal RCN

¿De qué se trata el video que se circuló en redes sociales?

Cabe destacar que varios seguidores de Beéle e Isabella Ladera se han sorprendido tras un video que se convirtió en tendencia el pasado 7 de septiembre en el que se detalla que la expareja vivió un momento #ntim#.

Además, se refleja en el video filtrado de la expareja que disfrutaron de un momento privado. Así también, se han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras parecer un video compartido por una tercera persona.

Beele e Isabella Ladera sobre su polémico video
¿Cuál fue el video filtrado de Beéle e Isabella Lader? | Foto AFP: Sergi Alexander

De este modo, varias celebridades e internautas han generado una ola de comentarios mediante las plataformas digitales tras ver la privada escena que vivió la expareja duranta una habitación a solas.

Por el momento, no se ha confirmado a su totalidad que el video filtrado se trate sobre la expareja. Sin embargo, sus nombres no tardaron en ser tendencia a raíz de este video que ha generado múltiples comentarios, tanto positivos como negativos.

También es clave recordar que ambas celebridades terminaron su relación hace un periodo de tiempo y cada uno tomó la decisión de continuar con su camino y proyectos profesionales por su lado.

