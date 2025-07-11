Yina Calderón saca de casillas a presentadora en La mansión de Luinny y tienen fuerte discusión

La empresaria Yina Calderón tuvo una nueva discusión en La mansión de Luinny, reality en República Dominicana en el que se encuentra participando junto a la influenciadora Karina García.

¿Qué pasó con Yina Calderón y Amelia Alcantara en La mansión de Luinny?

La presentadora Amelia Alcantara ingresó al programa como invitada y conductora de una de las actividades del programa, en la que tildó de "hipócrita" a Yina Calderón por haber hablado mal de Chanel, cuestionando que ella no tenía estudios como ella, agregando que ella es villana con quien le conviene.

La influenciadora se ofuscó y le respondió, pero ella la mandó a callarse, provocando que Yina Calderón se alterara y le contestara que ella no era participante para que la tratara así.

"No sea metida, sapa, lambona", le expresó Yina Calderón a Amelia tras exponerla de esa manera contra Chanel.

¿Yina Calderón y Amelia Alcantara casi pasan los límites?

Yina Calderón, que estaba sentada, se levantó y se le enfrentó, las dos comenzaron a gritarse cosas y tras su cercanía, la producción intervino para separarlas y que no ocurriera algo peor y no pasaran los límites de los insultos.

La creadora de contenido señaló que ojalá ingresara al reality para darse cuenta que no duraría ni dos días, a lo que ella indicó que le gustaría para enseñarle “cómo se le entra el agua al coco”.

Posteriormente, Yina Calderón le criticó las caderas a la presentadora y le señaló que demandara a los profesionales que la intervinieron, pues estaba peor que las suyas, provocando la furia de esta.

Siguió indicando que como colombiana no se dejaría, por lo que, ella indicó que las dominicanas menos.

Después de lo que sucedió entre ellas, Chanel le respondió y le dejó claro que quizás no tenga estudio, pero no es como ella, que le parece que aún peor.

Otra participante también intervino y se fue en contra de Yina Calderón, por lo que, indicó que ella podía con todas.

Por ahora, Yina Calderón sigue protagonizando diversas polémicas en La mansión de Luinny y entreteniendo a sus fanáticos.