Piter Albeiro rompió el silencio y pidió disculpas tras polémica

El comediante Piter Albeiro habló sobre la polémica que provocó en redes sociales luego de lanzar un desafortunado comentario.

¿Qué pasó con Piter Albeiro?

El ganador de MasterChef Celebrity 2018 protagonizó una discusión en una de sus redes sociales con algunos internautas y allí compartió un inesperado comentario que provocó diversas opiniones, en su mayoría críticas, tanto así que él tuvo que eliminar la publicación y luego decidió asumir su error y pedir disculpas.

¿Qué dijo Piter Albeiro tras pedir disculpas?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablándole a sus fanáticos y pidiendo disculpas a todo aquel se sintió mal por su comentario, asegurando que muchos lo sacaron de contexto, pero aceptando que no debió hacerlo.

"MIL DISCULPAS (...) A quien haya ofendido le pido de corazón excusas y acá estoy poniendo la cara, no vuelve a suceder de mi parte algo así. Estoy acá es para hacerlos reír para divertirlos no para generar comentarios de odi* o vi*lencia", expresó.

Confesó lo difícil que es para él tener que pronunciarse sobre el tema, pues no es fácil tener que "tragarse" el ego, las palabras y las palabras en su contra.

Asimismo, indicó que, así como él ha obligado a su hijo a pedir disculpas cuando falla, ahora él le debe dar ejemplo y hacer lo mismo, pues espera que cuando el pequeño crezca vea que tuvo la gallardía de hacerlo públicamente.

También indicó que lo han tildado de muchas cosas en varias ocasiones y pensó que podía imponer su narrativa, pero aprendió que no es así, razón por la que decidió enfocarse únicamente a su profesión de comediante y no involucrarse en otros temas.

"Estoy acá para dar la cara y sepan de primera mano que estoy muy, muy arrepentido y que me preocupa lo que piensen, sobre todo las personas que me quieren mucho (...) reaccioné muy mal y los invito a que con el ejemplo mío reaccionen diferente", añadió.

Por ahora, el comediante continúa entreteniendo a sus fanáticos con su contenido de humor y trabajando en sus respectivos proyectos.