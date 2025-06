El pasado lunes 9 de junio, los colombianos conocieron al ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia: Altafulla. Sin embargo, la noticia no fue del agrado de algunas personas, entre ellas Yina Calderón, quien decidió no presentarse en el After y explicó los motivos.

¿Por qué Yina Calderón no estuvo en el After tras la final de La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se mostró bastante afectada con la victoria de Andrés Altafulla. Una vez que Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores del reality, anunciaron al cantante como el ganador de la segunda temporada, la influenciadora fue captada llorando en vivo.

La inesperada razón por la que Yina Calderón brilló por su ausencia en el After de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Luego de este gran anuncio, tanto Altafulla como los finalistas y exparticipantes fueron invitados al After con Karen Sevillano y Vicky Berrío. Aunque la mayoría estuvo presente, Yina Calderón brilló por su ausencia.

Más tarde, ya un poco más calmada por la situación, Yina Calderón compartió a través de sus redes sociales la razón por la que decidió no asistir al After. Según explicó, no estaba de acuerdo con la victoria de Altafulla y no quería ser “hipócrita” al celebrarla.

“No aparecí en el after porque no me interesa ser hipócrita. Ustedes ya saben cómo soy, pero estoy como triste”, expresó la influenciadora.

¿A quién apoyaba Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025?

Vale la pena destacar que, tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025 y conocer a los finalistas del afamado reality, Yina Calderón mostró su apoyo a La Toxi Costeña.

Sin embargo, más adelante, la influenciadora barranquillera llegó a un acuerdo con Melissa Gate y Emiro Navarro para unir sus votos y lograr que Gate ganara. A partir de ese momento, Calderón mostró su total apoyo a la paisa.

El inesperado favorito de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto Canal RCN).

No obstante, pese a los esfuerzos por hacer que Melissa Gate se coronara como ganadora del reality, las cosas no salieron como lo planearon, y fue Altafulla quien se llevó el primer lugar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.