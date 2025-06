El nombre del cantante Altafulla se vio envuelto en una pólémica recientemente luego que Melissa Gate en medio de una entrevista en el after de La casa de los famosos Colombia hiciera una acusación en contra de él.

En medio de una entrevista con Karen Sevillano y Vicky Berrío, Melissa Gate decidió revelar que recientemente se había dado cuenta de una escena que la dejó sorprendida.

Melissa Gate aseguró que cuando iba para uno de los confesionarios se percató que Altafulla le había tocado una parte del cuerpo a Laura González.

Estas declaraciones de Melissa Gate dejaron sorprendidas a Altafulla y a las presentadoras del after, y como era de esperarse generaron revuelo en redes sociales. Por eso, en una entrevista con Buen día, Colombia, Laura G. dio su versión.

Laura González confesó en Buen día, Colombia que venía siendo atacada e indagada en redes sociales en las últimas horas por el tema de Altafulla tras la acusación de Melissa Gate.

La gente me está bombardeando por lo del tema que Andrés me tocó la nalg* en el confesionario.

Según la versión de Laura, ella sí se encontró con Altafulla dento del confesionario cuando ella dejaba un maquillaje y él al parecer recogía algo allí.

Yo entré al confesionario a dejar el maquillaje porque el Jefe ya nos había quitado las maletas, Andrés entró detrás de mío no sé si a recoger algo.

Laura cuenta que, en ese momento ella le hizo un comentario a Altafulla sobre su expareja y él al momento de responderle colocó su mano en su cuerpo.

En ese momento nos estaba hablando el Jefe y yo le dije afuera tu sabes que te está esperando Rochy y me dijo ajá sí flaca no sé qué y me mandó la mano a la col*.