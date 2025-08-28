Yina Calderón reaccionó a polémica de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: "Semejante novelón"

La influenciadora Yina Calderón reaccionó en sus redes sociales a la polémica de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por una publicidad en la que hicieron creer a sus fans que habían terminado.

¿Cuál fue la estrategia de publicidad por la que criticaron a Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se apoderaron de las tendencias en los últimos días luego de varios días de especulación sobre una posible ruptura amorosa.

Tras días de rumores, la pareja apareció junta en un video en el que se suponía iban a dar la noticia de su ruptura a sus fanáticos.

En el video ambos con gestos de tristeza expresaban que era verdad que se había acabado el interés en su relación, sin embargo, cuando todo parecía que se trataba del anuncio de su ruptura de manera oficial, el cantante le dio un giro inesperado al video al expresar que todo se trataba de una estrategia de publicidad.

Yina Calderón criticó duramente a Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la estrategia de publicidad de Luisa W y Pipe Bueno?

Esta estrategia de publicidad de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no pasó por desapercibido y en su mayoría ha tenido más comentarios negativos que positivos.

Precisamente, la polémica creadora de contenido, Yina Calderón fue indagada sobre esto en medio de un en vivo y no dudó en dar opinión sin filtro.

La verdad que, si sonó, sí sono, pero muy mala publicidad.

Yina aseguró que le había parecido muy mala la publicidad que había hecho Luisa y Pipe a pesar de sus diferencias con la influenciadora antioqueña.

Independientemente que la susodicha no sea de mi agrado, porque Pipe sí a mi me cae súper bien. Muy mala, cayeron en el cliché de una técnica que se utilizaba hace muchos años

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que en ocasiones el chisme y la polémica funcionaba pero en este caso en una publicidad para una empresa tan conocida no servía.

Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por fingir ruptura

Yina Calderón dio su opinión y aseguró que para vender un producto hoy en día no se podía caer en esas estrategias 'cliché' de antes y por eso dio

No hay que montar semejante novelón, parecía un culebrón mexicano, pero malo, malo, una estrategia muy mala.

La influenciadora aseguró que ese tipo de estrategias en su opinión no traían buenos resultados a una marca porque las personas ya no se creían esos cuentos.