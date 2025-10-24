Yina Calderón reaccionó a pleito de Aida Victoria Merlano y su ex Juan David Tejada

La empresaria Yina Calderón habló de la polémica que está protagonizando la influenciadora Aida Victoria Merlano con su expareja Juan David Tejada, conocido como 'el agropecuario'.

¿Qué está pasando con Aida Victoria Merlano y el agropecuario?

La creadora de contenido reveló a sus millones de fanáticos que está respondiendo sola por su hijo Emiliano, fruto de la relación que tuvo con Juan David Tejada.

Tras sus declaraciones, el hombre reaccionó desmintiéndola y detallando que él ama a su hijo y que a él no le faltará nada de su parte.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano lo contradijo e incluso resaltó que ambos vivían de su dinero gracias a su trabajo en redes sociales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló del tema en su programa 'Escándalo TV' junto a sus dos hermanas Leonela y Claudia, donde cuestionó que quizás hay detalles que no sepan y se preguntó sobre si quizás Aida Victoria Merlano no deja que Juan David Tejada vea al bebé debido a su fuerte carácter.

Asimismo, señaló que, la barranquillera debería aprender a estar soltera.

"Lo que le pasa a Aida es que ella no puede estar sola, necesita tener un man al lado, ella tiene dependencia emocional y eso le pasa a mucha gente (...) Aida no es por la plata que esté con un man porque la tiene", dijo.

Resaltó que la influenciadora tiene carencia de papá y como mujer se necesita esa imagen masculina para el desarrollo.

"No la juzgo, pero tampoco le echemos toda el agua sucia al agropecuario", agregó.

¿Aida Victoria Merlano tiene nuevo novio?

Es importante destacar que, Yina Calderón afirmó que Aida Victoria Merlano está saliendo con el empresario Felipe Zapata, con quien desde hace un buen tiempo se rumora que está saliendo.

Según indicó fuertes cercanas le revelaron que fue con él al matrimonio de la influenciadora Paola Usme, que se llevó a cabo hace algunas semanas y quien actualmente está en luna de miel en el Medio Oriente.