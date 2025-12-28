La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió al publicar una historia en su cuenta oficial de Instagram donde se disculpó públicamente con quien fue su amigo por años, el ganador de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla.

Recordemos que tras años de amistad, la relación entre ambos llegó a su fin durante su participación en el mencionado reality de convivencia, donde Calderón no vio con buenos ojos la manera en que el cantante empezó a jugar y a llevar su relación con la creadora de contenido antioqueña Karina García.

Yina Calderón le pide perdón a Altafulla públicamente: "la vida nos distanció, pero te quiero"/ Archivo RCN

Yina Calderón quiere recuperar la amistad de Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia

Tras salir del programa, la relación parecía deteriorarse incluso más, pero en las últimas horas Yina sorprendió con un gesto que contradijo todo lo que en medio de su ira había expresado. Compartió una historia de la canción de Altafulla resaltando lo buena que era.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó hace pocos minutos, cuando mediante sus historias de Instagram reveló que se estaba tomando unas copas y reflexionando sobre su amistad con él.

"Les voy a aclarar una cosa y recuerden que los borrachos dicen la verdad: Altafulla fue mi amigo incluso antes del reality, nosotros parchábamos una ch1mb4 y no sé qué pasó en el reality que nos tiramos la amistad y yo creo que yo también soy un ser humano y siento que la cagu# diciéndole ciertas cosas, pero Alta, si no te las digo, pues no aprendes... pero si me preguntaran a mí si volvería a ser amiga de Altafulla, la respuesta es que sí, es un gran ser humano", expresó.

Las palabras de la empresaria de fajas no quedaron ahí y siguió expresando que Altafulla sabe muy bien quién es ella y que ahora es consciente que sí tiene que pedirle perdón y que por eso lo hacía públicamente.

Agregó que lo quiere mucho, que ella sabe de sobra el gran ser humano que es y que, aunque la vida los haya distanciado, ella seguía teniendo un enorme cariño hacia él. Hasta el momento, el barranquillero no ha respondido nada ante las disculpas públicas de Yina, pero sí reposteó el video donde ella apoyaba su música.

Yina quiere que Altafulla vuelva a ser el amigo que era antes con ella/ Archivo RCN