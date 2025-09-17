Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón impresionó a su sobrino con costoso obsequio: su reacción se volvió viral

Yina Calderón sorprendió a su sobrino con un regalo de lujo que dejó al pequeño sin palabras.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así reaccionó el pequeño ‘Nano’ al recibir el inesperado regalo de Yina Calderón
Yina Calderón sorprende a su sobrino con lujoso regalo y su reacción es viral. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciador y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón volvió a acaparar las redes sociales, esta vez al sorprender a su pequeño sobrino ‘Nano’ con un lujoso regalo que lo dejó sin palabras; su reacción se volvió viral.

¿Cuál fue el lujoso regalo con el que Yina Calderón sorprendió a su sobrino?

En una publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Claudia, una de las hermanas de Yina Calderón, compartió el lujoso regalo con el que la influenciadora sorprendió a su pequeño hijo ‘Nano’.

Yina Calderón le da costoso regalo a su sobrino y su reacción se vuelve viral
Sobrino de Yina Calderón recibe lujoso obsequio y genera revuelo en redes. (Foto Canal RCN).

La hermana de Yina compartió el momento exacto en el que el menor recibió una Nintendo Switch, una de las consolas más apetecidas en la actualidad por los amantes de los videojuegos.

Al ver su regalo, el pequeño, quien ha demostrado su talento para las redes sociales, procedió a realizar un unboxing a los internautas con el fin de presumir su nueva consola.

¿Cómo reaccionó el sobrino de Yina Calderón al recibir inesperado regalo?

En el video, ‘Nano’ expresa que no esperaba que su tía Yina lo sorprendiera con este tipo de regalos, pero resaltó que seguramente lo había hecho debido a su buen desempeño en el colegio.

La reacción de ‘Nano’ al recibir un lujoso obsequio de Yina Calderón
Yina Calderón sorprende a su sobrino con costoso regalo que se vuelve viral. (Foto Canal RCN).

El pequeño explicó que su Nintendo tenía un forro de seguridad con temática de Mario Bros para proteger su consola en la que podría jugar durante horas. Así mismo, el menor presumió que este regalo había costado bastante.

“Mi tía Yina me la compró, así valiera mucho dinero… Esto tiene mucha seguridad, porque vale muchísimo”.

La reacción del menor generó diversas reacciones en las redes sociales en donde seguidores de Yina Calderón expresaron sentirse enternecidos e identificados con ‘Nano’ tras haber recibido la que sería su primera consola de videojuegos.

De esta manera, comentarios como: "más allá del regalo, la reacción de ‘Nano’ es lo que más enternece", "Esto me hizo recordar mi infancia, qué emoción recibir algo así por primera vez", "Me recuerda cuando tuve mi primera consola, la emoción es única”, fueron algunos de los más destacados tras la publicación.

