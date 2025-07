La empresaria Yina Calderón rompió el silencio sobre la polémica entre las influenciadoras Melissa Gate y Mariana Zapata.

Recordemos que, las creadoras de contenido dieron por terminada su amistad luego de que Mariana Zapata se molestara con Melissa Gate tras haberle cobrado siete millones de pesos colombianos por visitar su stand de su emprendimiento en un evento de belleza, tildándola de "desagradecida" luego de varios favores que ella le hizo.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia detalló que fue un problema de comunicación, pues Melissa le dijo claro en el audio que filtraron que ella sí le cobró siete millones de pesos colombianos, pero también le preguntó cuánto le quedaba bien si de pronto le parecía una cifra exagerada.

"Qué le costaba a Mariana decirle 'no, tengo 5' porque yo te digo una cosa, el novio que tiene ella y ella pretenden de dinero, de autos de alta gama y no sé qué, y ¿no tiene pa' pagar 5? y en vez de decirle tengo 5, no, vamos a boletearla y exponerla", dijo.

También cuestionó que haya mencionado que le ayudó con su participación en La casa de los famosos Colombia, destacando que sabe que Melissa ha cometido errores y tiene sus cosas, pues ambas vivieron juntas, pero aseguró que es evidente que lo hizo para colgarse de la fama que goza actualmente.

"No está mal porque yo lo he hecho un poco de veces, pero no en camada porque eso es desventaja. No es que la defienda es que simplemente qué necesidad tienen de sacarle que yo le gasté, que yo le compré, no le hubieran dado nada si le iban a sacar en cara", agregó.