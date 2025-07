Karina García es una de las mujeres más sonadas actualmente en la farándula nacional por su relación con Andrés Altafulla, el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, por sus contenidos personales y por los cómicos momentos que comparte junto a sus hijos y especialmente junto a Valentino.

Recordemos que, tras su salida del reality de convivencia, los fanáticos encontraron un particular parecido entre la personalidad de la paisa y su bebé, quien también es bastante genuino con sus reacciones y comentarios en redes sociales, por lo que muchos le piden que suba más momento junto a él.

¿Cuál fue la mentira que dijo Karina García y por qué Valentino la desmintió públicamente?

Karina García compartió una ráfaga de historias en su cuenta oficial de Instagram y en medio de su charla con los fans, expresó que estaba sola con su hijo disfrutando de una tarde en Medellín, a lo que rápidamente Valentino interrumpió la historia para desmentir lo que ella estaba diciendo.

"Ando por aquí, en un lugar superlindo compartiendo con mi bebé, estamos solitos...", expresó Karina a lo que Valentino contradijo sus palabras: "No le crean, vean con quien estamos... y no, no estamos solos, estamos con el equipo de trabajo y con La Jesuu".

En medio de la conversación, Karina quiso tener una versión que se acomodara a lo que estaba diciendo Valentino, pero él volvía a desmentirla porque sentía que ella estaba omitiendo algunos detalles.

¿Por qué Karina García le preguntó a Valentino si era su hijo o su hater?

Ante esto, Karina García reaccionó entre risas y evidenció que efectivamente estaba acompañada por la creadora de contenido La Jesuu, con quien formó una fraternal amistad en La casa de los famosos Colombia y que dos personas de su equipo de trabajo también estaban junto a ellos.

Sin embargo, no tardó en llamar a Valentino a solas para preguntarle si era su hijo o su hater, por la forma en que la exponía públicamente desmintiendo las cosas que ella decía. El pequeño reaccionó con cara de sorprendido por la pregunta y le dejó claro que es su hijo y que ama pasar tiempo con ella.