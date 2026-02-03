Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio sorprende con exclusiva fiesta Therian en su lujosa casa

Yeferson Cossio se volvió tendencia luego de realizar una fiesta Therian dentro de su casa en Guatapé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada fiesta Therian de Yeferson Cossio que tiene a todos hablando
La inesperada fiesta Therian de Yeferson Cossio que tiene a todos hablando. (Foto Canal RCN | Freepik).

El reconocido creador de contenido Yeferson Cossio se apoderó de las tendencias en redes sociales luego de realizar una inesperada fiesta Therian dentro de su casa en Guatapé. El influenciador reveló la razón detrás de esta inesperada decisión.

¿Por qué Yeferson Cossio hizo una fiesta Therian?

Por medio de una serie de videos compartidos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yeferson Cossio manifestó que había decidido realizar una fiesta Therian en casa para celebrar el cumpleaños número 13 de dos de sus perritos.

Los therian son personas que se identifican con un animal.
Los therian son personas que se identifican con un animal. (Foto IA)

Aunque esta no es la primera vez que Yeferson hace fiestas de cumpleaños para celebrar un año más de vida de sus mascotas, llamó la atención que denominó esta en particular en una fiesta Therian, teniendo en cuenta que era para sus animalitos y personas asistirían a ella.

Entre los invitados se encontró Cintia Cossio, quien no dudó en actuar como un canino mientras le cantaban el cumpleaños a las mascotas de Yeferson Cossio, divirtiendo así a los internautas con sus clásicas ocurrencias.

“Muchachos, hoy es fiesta Therian. Vean, ahí tenemos un cerdito, tres perritos, porque hoy es el cumpleaños de Yackie, está cumpliendo 13 años hoy. Y Kira cumple años en una semana, entonces se lo vamos a celebrar a ambos. Vamos a hacer un stream de fiesta perruna, fiesta Therian”, explicó entre risas, Yeferson Cossio.

¿Cómo fue la fiesta Therian de Yeferson Cossio?

La fiesta Therian de Yeferson Cossio tuvo lugar dentro de su lujosa casa ubicada en Guatapé. El creador de contenido decoró una parte externa de su hogar con globos y manteles de Pae Patrol, además de un letrero con los nombres de sus perritos, y comida para compartir tanto con ellos como con sus invitados.

En medio del a celebración, el influenciador se mostró conmovido al ver que sus perritos estaban envejeciendo, y pidió que este no fuera su último cumpleaños.

“Estoy muy feliz, se me crecieron los retoños. Cumplieron 13 años, por favor, que este no sea el último cumpleaños”

Therian fue mordida por un perro
Los therians se identifican con cualquier animal, ya se un lobo, zorro o gato. (Fotos: Freepik)
