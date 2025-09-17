Yaya Muñoz aseguró que Yina Calderón está enamorada de José Rodríguez, esto dijo

La presentadora Yaya Muñoz se desahogó y defendió a su novio José Rodríguez luego de los comentarios negativos que la empresaria Yina Calderón ha lanzado en su contra.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Yina Calderón?

La periodista estuvo como invitada al podcast Dímelo King, donde hablaron sobre algunos de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia y algunas polémicas actuales del mundo del entretenimiento.

En medio de la conversación Yaya Muñoz aseguró que Yina Calderón estaría enamorada de José Rodríguez, pues cada vez que tiene la oportunidad no duda en criticarlo.

"Yina está enamorada de José, no lo suelta, cada vez que puede su comentario feo, yo creo que ella está enamorada de él, estoy segura, algo me lo dice", expresó.

¿Por qué Yaya Muñoz asegura que Yina Calderón está enamorada de José Rodríguez?

Los panelistas la interrogaron sobre por qué consideraba que Yina Calderón estaría interesada en José Rodríguez, a lo que ella señaló que como mujer siente cuando otra mujer gusta de su pareja.

Indicó que todos los sentidos se activan y ella logra reconocer las miradas y en ocasiones lanza palabras hirientes para que esa persona pueda reaccionar o captar su atención.

¿Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Yaya Muñoz?

La empresaria por ahora no ha reaccionado al argumento de Yaya Muñoz sobre ella y sus ataques en contra José Rodríguez, por lo que, sus fanáticos están a la espera de lo que pueda decir la creadora de contenido.

Cabe destacar que, en varias ocasiones Yina Calderón ha criticado al deportista indicando que está con Yaya por interés y que además ella lo mantiene.

Por el momento, Yina Calderón sigue lanzando polémicas declaraciones, entreteniendo a sus seguidores con sus ocurrencias, al frente de su emprendimiento de productos de belleza para mujeres y trabajando en nuevos proyectos, entre ellos su propio programa de chismes, en el que no tendrá filtro con nadie.

Por su parte, Yaya Muñoz y José Rodríguez siguen disfrutando de su romance y compartiendo parte de este en sus redes sociales, donde logran miles de elogios.