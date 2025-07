Yana Karpova, una de las mujeres que hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en los últimos dio de qué hablar luego de ser vista compartiendo junto a Marlon Solórzano, también participante del reality de convivencia.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Cris Valencia habría reaccionado a romance de Marlon y Yana, esto dijo

¿Yana Karpova y Marlon Solórzano están juntos?

A través de su cuenta de Instagram, Yana Karpova llevó a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que muchos de sus seguidores aprovecharon para conocer algunos detalles de lo que ha sido su vida tras salir de la casa más famosa del país.

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi Costeña sorprende con nuevo tatuaje en zona inesperada: así luce ahora

Así mismo, algunos se mostraron interesados en saber qué tipo de relación tiene con Marlon Solórzano y otros interrogantes que han surgido luego de su cercana aparición.

Artículos relacionados Viral Entre aplausos, fueron recibidos los cuerpos de Diogo Jota y André Da Silva en Portugal

“¿Te vas a casar con Marlon?”, escribió uno de los usuarios de esta red social. Ante la curiosidad de la persona, la modelo rusa dejó claro que en sus planes todavía está tipo de compromiso.

“Chicos no me voy a casar por el momento con nadie, con Marlon nos estamos conociendo, no somos novios todavía, al principio éramos compañeros de trabajo, pero bueno estamos conociéndonos”, fueron las palabras de la exparticipante para hacer claridad respecto a lo que está sucediendo.

¿Qué dijo Yana Karpova sobre su relación con Marlon Solórzano?

Segundos más tarde, Karpova aseguró que en este momento ambos están en la etapa de compartir, pues considera importante antes que dar cualquier paso importante con el Solórzano, saber su los dos son compatibles, además de señalar que no tiene ningún afán, simplemente quiere ir a poco disfrutando del proceso.

Yana Karpova reveló si se va a casar con Marlon Solórzano. Foto | Canal RCN.

Por otro lado, hubo quienes no se aguantaron y decidieron preguntar cuál es la opinión de Melissa Gate frente a lo que está pasando con Marlon, por lo que Yana reveló que habló con ella por teléfono y le comentó sobre el tema, situación que la llevó a concluir que a su excompañera de competencia no “le importa” y no le afecta que estén juntos.

Por ahora, la Yana Karpova continúa disfrutando de todo lo que está viviendo con Marlon Solórzano, pues en las imágenes que en los últimos días han circulado en rede sociales.