Tras su arresto por intoxicación pública, alteración del orden y allanamiento a la propiedad privada,William Levypodría enfrentar serios problemas legales luego de que no asistiera a la audiencia, pues esta es la segunda vez que el reconocido actor no hace presencia.

¿Por qué William Levy enfrenta problemas legales?

De acuerdo con la información publicada por una importante cadena de televisión, la cita que tenía el actor con la justicia estaba programada para el pasado 26 de junio, la cual, según lo divulgaron, tenía como objetivo principal continuar haciéndole seguimiento y control a este caso.

Sin embargo, y pese a la importancia de este encuentro, el famoso intérprete no acudió al llamo en compañía de su representante legal, lo que abre la posibilidad de que la justicia tome medidas al respecto, sobre todo porque esta no es la primera vez que sucede.

William Levy en la mira de la justicia por incumplir su segunda audiencia.

Y es que, en los últimos días el periodista Mandy Fridmann, aseguró que el actor recibió un últimatum por parte de la jueza Melinda Brown, que, teniendo en cuenta con la información que el comunicador reveló, tendría como fin que Levy se inscriba programa Desvío para Delitos Menores (NDP por sus siglas en inglés).

¿Cuál sería el ultimátum que recibió William Levy tras enfrentar líos legales?

Cabe mencionar que, esta amonestación contempla algunas actividades con las que se busca mejorar algunas conductas del acusado, es decir, talleres de control de ira, prevención para el consumo de sustancias y servicio comunitario.

No obstante, y teniendo en cuenta que el plazo para obtener este beneficio venció hasta el lunes de 30 de junio, podría aproximarse un juicio ordinario, y no solo eso, también enfrenta el riesgo de asumir un proceso legal más rígido, además de no descartarse la posibilidad de ir por varios meses a prisión.

También, es importante hacer énfasis en que se fijó una audiencia para el próximo lunes 11 de julio. Allí, William Leyv debe demostrar con pruebas que, tal y como se le anunció, está cumpliendo en su totalidad con cada una de las condiciones del programa, pues, de no ser así, enfrentaría las consecuencias.

Lo que se sabe por el momento de acuerdo con medios de comunicación estadounidenses, el motivo por el que Levy no habría cumplido con este compromiso, es debido a sus proyectos laborales, pues, por estos días se encuentra promocionando su película ‘Bajo un volcán’.